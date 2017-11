Verkiezingskrant Súdwest-Fryslân op deurmat

Sneek – De verkiezingskrant wordt deze week huis-aan-huis bezorgd in de gemeente Súdwest-Fryslân en het deel van Littenseradiel dat per 1 januari bij Súdwest-Fryslân komt. De krant verschijnt met het oog op de herindelings (gemeenteraads) verkiezingen van 22 november.

Dankzij de krant kunnen inwoners kennismaken met de elf partijen die meedoen aan deze verkiezingen. In de krant is te lezen wat hun belangrijkste boodschap is en welke vijf redenen zij geven om op ze te stemmen. Bovendien geeft de krant belangrijke informatie over hoe het stemmen in de gemeente in zijn werk gaat.

Online verkiezingskrant

De verkiezingskrant is ook online beschikbaar, op de website van zowel Súdwest-Fryslân (www.sudwestfryslan.nl) als Littenseradiel (www.littenseradiel.nl).

Afwijkende datum

Het bijzondere aan deze verkiezingen is dat ze niet of nauwelijks worden ‘verstoord’ door Haagse bemoeienis. De meeste Nederlanders gaan voor hun gemeenteraadsverkiezingen dan ook pas in maart 2018 naar de stembus. In een flink deel van Fryslân zijn de verkiezingen echter vervroegd, naar 22 november, door de gemeentelijke herindeling.

Nieuwe gemeentegrenzen

Niet alleen Súdwest-Fryslân en Littenseradiel zijn hierbij betrokken. Ook voor Het Bildt, Franekeradeel, Menameradiel, Leeuwarden en Leeuwarderadeel veranderen per 1 januari de gemeentegrenzen. Littenseradiel houdt op te bestaan; vijftien dorpen horen vanaf 2018 bij Súdwest-Fryslân. Ook Leeuwarderadeel, Het Bildt, Franekeradeel en Menameradiel verdwijnen. De laatste drie gemeenten vormen dan samen (met nog vier dorpen van Littenseradiel) de nieuwe gemeente Waadhoeke.