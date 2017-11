Programma Theater Sneek 14 tm 19 november

Sneek – Natuurlijk kunt op u op de website van Theater Sneek het volledige programma voor de komende seizoen bekijken, maar als extra service bieden wij u wekelijks het programma van de daaropvolgende week. Extra voordeel is dat de laatste (eventuele) wijzigingen in dit programma kunnen worden verwerkt.

Bert Visser met Hij wordt vanzelf moe – Try-out/uitverkocht

Wees nou eerlijk; Visschertje doet toch al jaren erg z’n best om orde te scheppen in de door hem zelf gecreëerde chaos. Zo nam hij u mee langs ijsbanen, kolenmijnen, vuurtorens, vliegvelden,verlaten stations en bordelen. Telkens vol vuur proberen om te redden wat er eigenlijk niet meer te redden viel. Maar hij zal het wel nooit leren. Opnieuw dreigt de puinhoop. Zo horen we verhalen over de thuiskomst van zigeunerfamilie Tokko Pepetto. En dat is vreemd. Een zigeuner heeft immers geen thuis, anders is het geen zigeuner meer.

En moeten de woonwagens nou uitgerekend op de plek komen waar strijkijzerhandel De Uitstrijk windmolens wil bouwen voor groene strijkstroom?

‘Nou ja, zoek het maar uit’ zou je dan denken. Maar nee hoor, Visscher stort zich er weer vol in. Maar wel vol goede moed natuurlijk. Immers; met de smoel richting zon valt de schaduw altijd achter je. En ach, je moet maar zo denken ; als alles, echt alles op je afkomt, rijd je waarschijnlijk aan de verkeerde kant.

Debasic Pop & Jazz Orkest met Vier het feest met o.a. Charly Luske en Madeline Bell

De Basic Big Band is in 1992 opgericht door Anne Oosterhaven en Jan Eringa. De band speelde aanvankelijk het gebruikelijke big band repertoire. Maar sinds de komst van Theo Brouwer in 2001 is de band omgedoopt tot DEBASIC Pop & Jazz Orkest en werd een bredere muzikale weg ingeslagen.

Bijzonder om te noemen is dat op project basis DEBASIC wordt uitgebreid met onder andere strijkers en houtblazers, waardoor een orkest in metropool opstelling wordt gecreëerd. Dit alles onder de toepasselijk naam “DEBASIC XL”. Oftewel het grootste amateur begeleidingsorkest van het noorden van het land.

Ingewijden zijn dan ook verbaasd dat het orkest hoofdzakelijk bestaat uit amateurmusici en heeft opgetreden met heel veel bekende en grote solisten. De hoogtepunten zijn te veel om op te noemen, maar welk orkest kan zeggen dat het ooit heeft samen gespeeld met bijvoorbeeld de legendarische Toots Thielemans, Edsilia Rombley, Xander de Buisonjé, Romy Monteiro en Ellen ten Dame?

Tijdens dit feestconcert van Debasic zijn een aantal bijzondere gasten aanwezig, waaronder Madeline Bell, Charly Luske en Afslag Sneek.

Fred Delfgaauw met In de wachtkamer van de liefde

Na een aantal vruchtbare samenwerkingen met collega’s uit het vak, heeft Delfgaauw opnieuw een paar bekende theaterpersoonlijkheden betrokken bij deze soloproductie ‘In de wachtkamer van de liefde’. Paul van Vliet, Hans Dorrestijn, Freek de Jonge, Jeroen van Merwijk, Rob Bloemkolk en Sjaak Bral schreven mee aan de dialogen van onder meer de karakters Sjonnie, de bajesklant, de doorrookte weduwe en meneer De Peuter. Delfgaauw laat zijn personages wederom op onnavolgbare wijze tot leven komen.

‘Prachtige poppen, meesterlijk bespeeld… een betoverende voorstelling waarin Delfgaauw met zijn poppen prachtverhalen vertelt. Mooi is ook dat deze verhalen uiteindelijk uitmonden in een dialoog met zijn vader. Delfgaauw speelt die scène adembenemend, het is de enige scène zonder poppen.’ Scènes (***)

Piter Wilkens met Libbene Stiennen

Hij houdt van de Friese kerken, voelt er zich thuis, geniet volop van een optreden in de monumentale gebouwen. Piter Wilkens komt, na een succesvolle tournee langs Friese kerken in 2015 en 2016, nu met de voorstelling Libbene Stiennen naar de Noorderkerk in Sneek.

Twintig prachtige liedjes, waarvan zestien nieuw geschreven, uit liefde voor de Friese kerken, geschiedenis en natuur. Piter Wilkens wordt in Libbene Stiennen begeleid door Ytzen Peterson op gitaar en Willo de Bildt op (contra)bas. Speciaal voor deze gelegenheid wordt het optreden aangevuld met een gospelkoor en een hammondorgel.

In 2015 heeft Piter Wilkens de muziekvoorstelling “Libbene Stiennen” gemaakt ter gelegenheid van het 45-jarig bestaan van de Stichting Alde Fryske Tsjerken. In Libbene Stiennen staat het verhaal van de middeleeuwse dorpskerk centraal. Het verhaal van terpen, boeren, monniken, geloof en de grote gebeurtenissen in het leven. Libbene stiennen is een lofzang geworden op de authentieke middeleeuwse dorpskerk en de belangrijke, onmisbare plek van de ‘tsjerke’ in het Friese landschap.

