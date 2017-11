Nog altijd geldzorgen sponsoring van LF2018

Sneek- Vanmiddag was Tjeerd van Bekkum, sinds 15 juli j.l. directeur van de LF2018 organisatie, tijdens de opening van het Infocentrum At the Watergate aanwezig. Gekleed in wit trainingsjackje met het logo van de KF2018 en met ‘un haan in de búze’ van een grijze pantalon moet Van Bekkum zich in Sneek goed gevoeld hebben. Hij roemde en noemde het muziekspektakel als een van de belangrijkste hoofdacts van LF2018. Wat in Sneek/SWF lukt, met elkaar de schouders eronder, lukt blijkbaar in de Kulturele Haadstêd maar niet. Daar moeten de handen écht uit de zakken!

Opnieuw negatieve berichten vanuit Leeuwarden. De sponsoring is nog altijd niet op het niveau zoals het provinciebestuur dat graag zou willen zien. “It kin better”, zei verantwoordelijk gedeputeerde Sietske Poepjes gisteren bij de wekelijkse persconferentie van het college van gedeputeerde staten van Friesland. “It kin better”, is de tegenhanger van “it koe wol minder”. Een Fries met gevoel voor understatement bedoelt dan dat het uitstekend gaat.

Dat Van Bekkum vanmiddag lovend over At the Watergate sprak was mooi en terecht, dat hij graag positief wil denken is prima, maar dat de gedeputeerde nog altijd zorgen heeft over de financiële sponsoring moge duidelijk zijn.

De provincie riep eerde dit jaar al een risicofonds van twee miljoen euro in het leven voor het geval de sponsorinkomsten achterblijven. Uiteraard wil Poepjes liever niet dat er gebruik wordt gemaakt van het fonds. Er is ook nog een garantiefonds van anderhalf miljoen euro dat aangesproken kan worden als inkomsten van de kaartverkoop tegen vallen. Gelukkig grenst in Sneek het Infocentrum van At the Watergate aan de Rabobank. Inderdaad een goede buur…

Henk van der Veer