“Boemmmmm…” zei draaiorgel ‘Het Schelpje’ !

Sneek- Rick Sytsma was er vanmiddag helemaal klaar voor: de opening van het Infocentrum At the Watergate opfleuren met vrolijke orgelklanken. Echter op het moment dat Sytsma ‘los’ zou gaan, klonk er een geweldige dreun voor de Martinistate. De accu van het straatorgel gaf er de brui aan en wat restte was een rokende en zuur lekkende accu. Verrekte sneu voor de Sneker ondernemer. Om hem een hart onder de riem te steken maken we hieronder graag even reclame voor zijn attractie. Want dat Rick het draaiorgel weer aan de praat krijgt is zeker!

Voor jubilea, feesten en bedrijfsopeningen kunt bij ons 42 toets straatdraaiorgel “Het Schelpje” huren, Sytsma Antiek komt bij u thuis of op het werk/bedrijf met het draaiorgel.

Ons orgel is gemonteerd op een gegalvaniseerd onderstel en wordt getrokken door een auto, binnen in grote gebouwen of winkelcentra is dus eventueel mogelijk.

Het orgel is in de zeventiger jaren gemaakt in Sneek door de bekende orgelfamilie Mulder, bekend van het oude orgel “De Milord” en “De Kleine Brand”. Het heeft jaren dienst gedaan in Sneek, Groningen en vele plaatsen in Friesland. Na een aantal omzwervingen kwam het in handen terecht van Rick Sytsma die het voor zijn hobby kocht en daarmee weer een nieuwe tak aan het antiekbedrijf toevoegde. Dat er al orgelbloed door zijn genen liep bleek al uit het feit dat de grondlegger van het bedrijf Diedert Sytsma (overleden in 1982) eigenaar was van het beroemde Perlee orgel “Het Kind” samen met de heer Weerts uit Sneek, volgens de laatste berichten is het orgel in Engeland in opknapstaat.

Tevens hebben wij af en toe grote en kleine draaiorgels te koop, mocht u hier interesse in hebben, dan kunt u per telefoon of mail contact met ons opnemen voor het actuele aanbod. Let wel dit betreft het betere en duurdere segment. Voor beschikbaarheid, tarieven en verhuur van “Het Schelpje”

kunt u bellen met 0515- 532 338 of mobiel op 06-1891 4260.

Foto Henk van der Veer