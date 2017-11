Succesvolle avond met eyeopeners over risico’s met ZZP’ers in de bouw

Sneek- Maandagavond 6 november jl. gaf veiligheidskundige Carolina Stilma van Stilmace Dienstverlening uit Sneek samen met Henk van der Schaft van FNV Bouwen & Wonen een gratis presentatie over de risico’s die ZZP’ers kunnen lopen in de bouw. Twintig mannen en vrouwen uit de bouw kwamen bij MiXL in Sneek langs om hierover hun licht op de steken. Stilma organiseerde deze avond, omdat zij op de bouw veel misvattingen hoort over dit belangrijke onderwerp. “Als je weet hoe de wet in elkaar steekt kun je daarop inspelen en maatregelen nemen om risico’s te beperken”.

Centraal stond het antwoord op de vraag “wie is verantwoordelijk en wie wordt aansprakelijk gesteld?” Dit blijkt in vele gevallen niet gemakkelijk te bepalen. Henk van der Schaft, projectleider FNV zelfstandigen: “Degene die boven in de keten zit, is en blijft altijd verantwoordelijk! Als je opdrachtgever bent, geldt de zorgplicht voor eigen en alle ingehuurde medewerkers, inclusief ZZP’ers. En een ZZP’er die andere ZZP’ers inleent heeft ook die zorgplicht en kan dus aansprakelijk worden gesteld na een ongeval. Dus wees je dat bewust, ook als ZZP’er!”

Aan de hand van sprekende voorbeelden hoe het mis kan gaan op de bouw ontstond een goede discussie over kennis, houding en gedrag van mensen op de bouwplaats én nieuwe inzichten hoe het ook anders kan. Het was een interessante avond over een belangrijk onderwerp: hoe beperk je de risico’s op de bouwplaats?