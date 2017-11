Sinterklaas met spectaculaire flyboardpieten en spetterende Sinterklaasshow

Sneek- Naast een spectaculaire Sinterklaasintocht, met heuse flyboardpieten, op zaterdag 18 november en de wandeltocht op zaterdag 25 november trakteert de Sinterklaascommissie van Ondernemend Sneek jong en oud op een feestelijke Sinterklaasshow! Op zaterdag 2 december worden er meerdere shows gegeven in de zaal Noorderkerk van Theater Sneek.

Spectaculaire Sinterklaasintocht

Zaterdag 18 november maakt Sinterklaas om 14.00 uur zijn spectaculaire intocht met de stoomboot bij de Waterpoort Sneek, met dit jaar een echt waterspektakel met flyboard pieten in de Kolk! Sinterklaas wordt bij de Waterpoort verwelkomd door gastheer Clown Sander en Burgemeester Apotheker. Hierna maakt hij een tocht door het centrum met al zijn pieten, vergezeld door muziekkorpsen en dweilorkesten.

Sinterklaaswandeltocht

Een week later vertrekt Sinterklaas op zaterdag 25 november om 14.00 uur vanuit het stadhuis van Sneek voor een wandeltocht door de binnenstad, waarbij hij kinderen persoonlijk de hand kan schudden.

Feestelijke Sinterklaasshow

De Sinterklaascommissie van Ondernemend Sneek organiseert op zaterdag 2 december een sprankelend Sinterklaasfeest ‘Het mysterie van de verdwenen schoencadeautjes’ met meerdere voorstellingen. Het verhaal begint dat Sinterklaas vorig jaar van verschillende kanten heeft gehoord dat de kinderen in de schoen geen cadeautje hadden gekregen. En dat terwijl Sinterklaas wist dat de pakjes wel degelijk in de schoorsteen waren gestopt. Het raadsel werd steeds groter en heel veel nieuwe meldingen kwamen binnen. Toen kwam Sinterklaas op het idee om Hoge Hoogtepiet in te schakelen …

Wil je weten hoe dit afloopt, kom dan naar één van de theatervoorstellingen van Sinterklaas op zaterdag 2 december a.s. in de zaal Noorderkerk van Theater Sneek.

Sinterklaasshow: ‘Het mysterie van de verdwenen schoencadeautjes’

Locatie: Theater Sneek – Noorderkerkzaal

Toegangsprijs: 5 euro p.p. (geschikt voor alle leeftijden!)

Datum: zaterdag 2 december 2017 / Voorstellingen: 12.15, 14.30 en16.00 uur

Voorverkoop: vanaf 18 november bij DEVO (Grootzand) en Man & Haar (Oud Kerkhof).



Sinterklaaslotenactie

De Vereniging Ondernemend Sneek (V.O.S.) organiseert de jaarlijkse Sinterklaaslotenactie voor het winkelend publiek in Sneek. Bij besteding van 10 euro in de deelnemende winkels wordt een Sinterklaaslot meegegeven in de periode van

18 november tot en met 5 december 2017. Loten kunnen t/m zondag 10 december ingeleverd worden bij de inleverpunten in de stad. Per week vindt een trekking plaats, waarbij 3 fietsen en 2 tablets worden verloot en in de laatste trekking nog eens extra 40 waardebonnen van de deelnemende winkels. De trekking vindt plaats door de notaris. Prijswinnaars krijgen persoonlijk bericht.

_______________________________________________________________