Leerlingen Brede School Nijland leren zorgzaamheid in de praktijk

Op 12 november 2017 wordt de Flower Power Markt georganiseerd in Kunstencentrum Atrium in Sneek met als thema een duurzame, gezonde en kleurrijke levensstijl

Op markt kun je sneupen, inspiratie opdoen en shoppen! Zo vind je er trendy handgemaakte producten, kleurrijke designer & alternatieve kleding, eigenzinnige sieraden, kinderkleding & accessoires, natuurlijke verzorgingsproducten, (vintage) woonaccessoires, en andere hippe duurzame goodies. Je kunt ook genieten van een massage, een tarotconsult nemen, je laten informeren over duurzame energie of kennismaken met Zentangle.

De markt biedt daarnaast een uitgebreid programma voor jong en oud. Als bezoeker kun je je inschrijven voor een workshop stembevrijding, yoga of je onderdompelen in een klankbad. De hele dag door is er de mini-workshop handletteren en je kunt met bladprints mooie herfstkaarten maken. Kinderen kunnen ook nog een trekvogel windvaan met nest maken van materialen uit de natuur en er is schmink!

En.. wie een reden zoekt zijn kleding- en/of en boekenkast eens op te ruimen… op de Flower Power Markt kun je deze ruilen voor frisse exemplaren. Kortom, genieten van het beste uit de Flower Power tijd. Alles op het gebied van (h)eerlijke voeding, natuurlijke gezondheid en creatieve & kleurrijke levensstijl. De Flower Power Markt is geopend van 11.00 tot 17.00 uur en vindt plaats in Cultuur Kwartier Sneek, locatie Kunstencentrum Atrium, Oud Kerkhof 11, 8601 EE Sneek.

Het complete programma wordt bekend gemaakt via de website www.flowerpower.frl en via facebook: https://www.facebook.com/flowerpower.frl/. Via de website kun je een kortingsbon downloaden, waarmee de entree voor een volwassene 3 euro is. Voor kinderen tot 12 jaar is de entree gratis.