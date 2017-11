Wethouder opent woensdag infopunt At the Watergate

Sneek- Het Infopunt Leeuwarden-Fryslân 2018 en het projectbureau van At the Watergate komen samen in één kantoor in Sneek. Wethouder Mirjam Bakker opent woensdag 8 november het Infopunt Leeuwarden Fryslân 2018 in Sneek. Het Infopunt is samen met het projectbureau van At the Watergate gevestigd in Martinistate Sneek. Hiermee is Martinistate één van de officiële infopunten van LF2018 in de regio Zuidwest Friesland.

Wat is het infopunt?

Bezoekers en inwoners die ideeën hebben, een project of activiteit willen beginnen of gewoon informatie zoeken over LF2018, kunnen via dit infopunt verder geholpen worden. Iedere middag, van maandag tot en met donderdag, is het infopunt bemand door collega’s van de gemeente Súdwest-Fryslân of projectbureauleden van At the Watergate.