Sneker Weerman: Opklaringen

Sneek – We zijn in koudere luchtsoorten beland en dat resulteerde gisteren in enkele hagelbuien. Ook de nacht wordt een stuk kouder waardoor het de komende nacht aan de grond licht gaat vriezen.

Vandaag zijn er flinke opklaringen, ook is er nog kans op een bui. De temperatuur komt rond de 10 graden uit, dit bij een noordwest tot westenwind die zwak tot matig is. De komende nacht wordt vrij helder; de temperatuur daalt daardoor flink. Op neushoogte ligt de temperatuur dichtbij tot rond het vriespunt, aan de grond gaat het licht vriezen. Verder is er ook kans op mist.

Morgen start mogelijk met mist welke langzaam oplost, in de middag naast wolken ook zon. Het blijft droog en bij een zuidelijke wind wordt het niet veel warmer dan een graad of 8. Wind zwak tot matig. In de nacht daalt de temperatuur weer tot dicht bij het vriespunt. Woensdag is het waterkoud en bewolkt en kan er in de middag wat motregen vallen. De wind noordwestelijk, temperatuur 9 graden als maximum. De dagen daarna weer wat zachter, wel wordt de regenkans groot.