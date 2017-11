Menhir Sneek in the winning mood

Sneek – De basketballers van ESBC Menhir blijven de overwinningen aaneen rijgen. Afgelopen vrijdag werd Moestasj 2 uit Groningen aan de zegekar gebonden. Dat was de zesde overwinning op rij voor de Snekers, die naaste concurrent Exercitia zagen verliezen in Joure. Menhir is nu alleen koploper in de noordelijke tweede klasse.

De studenten van Moestasj hadden weinig in te brengen in de Sneker Sporthal. Menhir startte stroef, maar dubbelde de tegenstander al in het eerste kwart (20-10). In het tweede kwart speelde de thuisploeg echter te slordig in de aanval en liet ook de verdediging te wensen over. de 30-17 ruststand was een magere afspiegeling van de verhoudingen.