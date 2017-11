LAS ontvangt Belgische schrijver Stefan Hertmans

Sneek – Maandag 20 november a.s. ontvangt de stichting LAS schrijver Stefan Hertmans. Hij is onder meer bekend van het schitterende boek Oorlog en terpentijn. De bijeenkomst vindt plaats in de Bibliotheek Sneek, Wijde Noorderhorne 1, Sneek, aanvang 20.15 uur.

Het rijke oeuvre van Stefan Hertmans (Gent, 1951) is vingers aflikken voor literaire fijnproevers. Hij produceert poëzie, romans, essays, theaterteksten en korte verhalen die hem binnen en buiten België bekend maken. Het leverde hem vele (nominaties voor) literatuurprijzen op, waaronder de AKO Literatuurprijs 2014 voor zijn roman Oorlog en terpentijn, en de E. du Perronprijs 2016 voor De Bekeerlinge.

Zijn eerste publicatie was de roman Ruimte (1981), deze werd gehonoreerd met de Prijs voor het beste debuut. In de navolgende jaren en tot op heden vliegen de publicaties ons, en de nominaties en prijzen hem om de oren.

Bekend recent werk van Hertmans is de roman Oorlog en terpentijn. De historische roman is gebaseerd op een paar cahiers die Hertmans in 1980 kreeg van zijn grootvader, vlak voor diens dood. Hij was een gedecoreerde held uit de Eerste Wereldoorlog, een plichtsbewuste en gedisciplineerde soldaat. Het boek reconstrueert op nauwgezette en literaire wijze het leven van Urbain Martien. De gruwelijke ervaringen als frontsoldaat en het verdriet van een jonggestorven grote liefde, zette hij in zijn verdere leven om in stille schilderkunst.

De Bekeerlinge (2016) is een minstens zo aangrijpende historische roman. Het toont ons hoe al in de Middeleeuwen, tijdens de eerste Kruistocht (1096 – 1099) het Jodendom in Europa het moest ontgelden. In een klein dorp in de Provence wordt sinds mensenheugenis over een pogrom en een verborgen schat gesproken. Eind negentiende eeuw vindt men in een synagoge in Caïro een hoeveelheid opzienbarende joodse documenten. Stefan Hertmans ontdekt de sporen van een voorname christelijke jonkvrouw uit de elfde eeuw, die haar leven vergooide uit liefde voor een joodse jongen.

Bezoekers worden verzocht vooraf te reserveren. Dat kan bij voorkeur via www.stichtinglas.nl of via de informatiebalie van Boekhandel Van der Velde. Kaarten zijn ook, zolang de voorraad strekt, verkrijgbaar aan de zaal. Donateurs ontvangen korting op de toegangsprijs.

Foto : Michiel Hendryckx-AEG