Jeugdhof Oeletoeters presenteert nieuwe Jeugdprins op de 11e van de 11e!

Sneek- Op zaterdag 11 november is het weer zover dan nemen we afscheid van Prins Douwe de Eerste en zal de nieuwe Jeugdprins van Carnavalsvereniging de Oeletoeters Sneek op verrassende wijze bekend worden gemaakt. Wie de ‘nieuwe’ wordt is nu nog een groot geheim!

Alle kinderen uit Sneek en omstreken zijn hierbij van harte welkom! Deze bijzondere gebeurtenis is de feestelijke start van het Carnavalsseizoen met een optreden van turngroep de Sweeties, polonaises en natuurlijk veel feestmuziek. De presentatie is in handen van Sander Balk. Entree is voor iedereen GRATIS!

Het thema van de middag is Glitter & Glamour. Kom in je mooiste glitterjurk of shiney jasje want er zijn prijzen te winnen voor de mooiste, origineelst of leukst verkleed is. De middag wordt gehouden in het Verenigingsgebouw ’t Convenant en begint om 14.00 uur en eindigt om 17.00 uur. Iedereen is ruim op tijd thuis om Sint Maarten te vieren!

Iedereen is welkom bij de activiteiten van het Jeugdhof de Oeletoeters:

Carnavalsvereniging De Oeletoeters is de grootste Carnavalsvereniging van het Noorden. De Jeugdcommissie, bestaande uit Emily, Kim, Tineke, Rinske en Margriet, organiseert allerlei leuke activiteiten zoals een Sinterklaasfeest, een feestelijke kindermiddag en Paaseieren zoeken in het Wilhelminapark. Ook bezoekt de Jeugdprins of Prinses scholen om het feest met met zoveel mogelijk kinderen te delen. Samen plezier maken is dan ook het motto van het Jeugdhof van de Oeletoeters!

De activiteiten zijn voor leden van het Jeugdhof vrij toegankelijk. Voor slechts 15 Euro kunnen kinderen lid worden van het Jeugdhof en deelnemen aan alle activiteiten. Voor meer informatie en aanmeldingen kun je een mailtje sturen naar: info@jeugdhofoeletoeters.nl met je naam, adres en telefoonnummer dan neemt de enthousiaste Jeugdcommissie contact met jullie op. Volg het Jeugdhof De Oeletoeters ook op Facebook en check de website www.oeletoeters.nl!