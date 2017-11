Werkzaamheden Vermilion van start

Sneek- Veel inwoners van Sneek en omgeving, o.a. Top & Twel, hebben middels een huis-aan-huis brief van Vermilion Energy gekregen. In de brief wordt aangekondigd dat is begonnen met seismisch onderzoek in onze omgeving. Door onderzoek te doen naar de opbouw van de diepere ondergrond kan een inschatting worden gemaakt naar de aanwezigheid van mogelijke aardgasvelden en andere duurzame energiebronnen, bijvoorbeeld aardwarmte.

Tijdens een inloopbijeenkomst van Vermilion vorige week in Woudsend blijkt dat Top & Twel ook in het plangebied ligt waar elk stukje bodem wordt onderzocht en in 3D in kaart wordt gebracht. Dat kan behoorlijke impact hebben. Vermilion heeft de toezegging gedaan de overlast zoveel mogelijk te beperken.

Meer informatie over het uitvoeren van het seismisch onderzoek kunt u vinden op www.vermilionenergy.nl