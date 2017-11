Sneek Wit Zwart lacht, Sneek Wit Zwart huilt

Sneek- Sneek Wit Zwart heeft in Rotterdam het tij van de mindere weken niet kunnen keren. De Snekers leken met een lach uit de voetbalstad van Nederland te vertrekken toen Gerben Visser in de slotfase de gelijkmaker scoorde, maar die lach werd in dezelfde minuut al weer van de Sneker gezichten gehaald.

Of het aan het vroege tijdstip lag, zal wel altijd in het ongewisse blijven, maar het duel aan het Erasmuspad in Rotterdam bracht niet bijzonder veel toeschouwers op de been. Dat aantal liep parallel met het aantal kansen dat zich in het begin van het duel voordeed: bar weinig dus. De openingsfase was echter nog maar net voorbij, toen de thuisclub een vrije trap kreeg en Zakaria Amrani de thuisclub uit die standaardsituatie op voorsprong zette. Die treffer luidde een fase in, waarin Leonidas de bovenliggende partij was. De wit-zwarten stelden daar in de eerste 45 minuten niet veel tegenover en kwamen in het eerste bedrijf welgeteld tot één mogelijkheid, waarbij de paal succes voor Gerben Visser in de weg stond. Daarvoor had het gemakkelijk combinerende Leonidas de Snekers al meer pijn kunnen doen en was het aan doelman Klaas Boersma te danken, dat de schade niet verder opliep.

​Het beeld van de eerste helft zette zich in het tweede bedrijf door en opnieuw waren de kansen op de vingers van één hand te tellen. De thuisclub die in de eerste helft de bovenliggende partij was en nagenoeg geen kans weggaf, opereerde echter na rust ietwat slordiger en kreeg daarvoor tien minuten voor tijd de rekening gepresenteerd, toen Gerben Visser middels een vrije trap de gelijkmaker scoorde en daarmee de lach op de Sneker gezichten toverde.

Trainer Germ de Jong wilde blijkbaar meer en stuurde in plaats van Kevin Huitema aanvaller Noël Wever naar het front, doch de jonge aanvaller had zijn positie in de loopgraven nog niet ingenomen, of het huilen stond Sneek al weer nader als het lachen, In dezelfde minuut haalde Luc Lionahr aan de andere kant namelijk de trekker over en daarmee bracht hij de thuisclub opnieuw aan de leiding. Vervolgens probeerde De Jong met het inbrengen van “stormram” Wytse Veenstra nog wel een punt te redden, maar de resterende speeltijd was tekort om nog iets uit te richten en om de thuisreis alsnog met een kleine glimlach te aanvaarden.

Leonidas – Sneek Wit Zwart 2-1 (1-0)

Doelpunten: 1-0 Zakaria Amrani (20.), 1-1 Gerben Visser (80.), 2-1 Luc Lionahr (81.)

Scheidsrechter: A.J.F. Midden

Gele kaart: Kevin Huitema, Klaas Boersma (Sneek Wit Zwart)

Opstelling Sneek Wit Zwart: Klaas Boersma, David Veldmeijer, Jordy Torenbeek (85. Wytse Veenstra), Han Miedema, Patrick van der Veen, Kevin Huitema (81. Noël Wever), Wesley Tankink, Kristian Boeree, Jorn Wester, Gerben Visser en David van der Pol (79. Leon de Vries)

Bron: www.pengel.weebly.com