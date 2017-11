SKS voorzitter in winterprogramma KWS over skûtsjesilen

Sneek – De eerste herfststormen hebben we al over ons heen gehad, maar de KWS ‘keeps up the spirit’ met een interessant winterprogramma. Dit jaar minder avonden dan voorgaande jaren, maar zeker niet minder interessant! Op donderdag 30 november is René Nagelhout, voorzitter van de SKS, bij de KWS in de Kajuit te gast met een verhaal over skûtsjesilen: ‘SKS Skûtsjesilen, van overlevering naar educatie’.

Elk jaar zijn jaarlijks meer dan 1.000 vrijwilligers actief voor één van de oudste sportbonden van Friesland, de Sintrale Kommisje Skûtsjesilen (SKS). Het skûtsjesilen kan worden gezien als een belangrijk onderdeel van de Friese cultuur en identiteit. Tijdens deze presentatie wordt ingegaan op de historie van het skûtsjesilen en de organisatie van de SKS. Een interessante inkijk wordt gegeven in de feiten en cijfers, alsook de doelstellingen van deze vereniging die al bijna 75 jaar actief is. Specifiek wordt duidelijk gemaakt welke activiteiten worden ontplooid in het kader van educatie en borging van het gedachtegoed van de SKS.

Waar moet u zijn: De Kajuit, Sneek

Aanvang: 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur)

Aanmelden: via de agenda

In 2018 zal nog een avond worden besteed aan de Schuttevaerrace, sinds 1983 dé krachtmeting voor zeilers, hardlopers en fietsers. De datum hiervoor is nog niet bekend.

Foto Richard de Jonge – Klikenco.nl