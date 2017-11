LSC 1890 ontbeert geluk

Sneek- LSC 1890 heeft de ongeslagen status van de laatste twee weken niet in leven weten te houden en ging tegen medekoploper SC Stadspark met 0-2 onderuit. De Snekers liepen al na vijf minuten achter de feiten aan en toen verdediger Steven van der Zee vlak voor rust de bal ongelukkig in eigen doel werkte, verdween de hoop op een resultaat langzaam maar zeker achter de horizon.

Trainer Eric van der Meulen had blijkbaar het advies in de voorbeschouwing op deze wedstrijd ter harte genomen en stuurde zijn formatie op het oog met een iets meer verdedigend concept de weide in, al was de vier vier twee-formatie misschien ook wel ingegeven door het feit, dat aartsdribbelaar Marco da Silva ontbrak. Hoe het ook zij, het concept hield niet lang de nul, want al in de zesde minuut namen de bezoekers uit een hoekschop door Romario Tjong-A-Sie een 1-0 voorsprong. Vervolgens hielden “the Blues” de veel scorende opponent aardig in bedwang en hadden de bezoekers een aantal keren een overtreding nodig om de Sneker aanvalsdrift aan banden te leggen. Echt grote kansen leverde die drift echter niet op. Niettemin leek LSC 1890 met uitzicht op een beter resultaat de rust in te gaan, totdat linksback Steven van der Zee vlak voor rust de bal hoogst ongelukkig in eigen doel werkte.

​Daarmee leek de wedstrijd nog voor “ut skoft” beslist. Niettemin probeerde LSC 1890 na rust de aansluiting tot stand te brengen, maar het aantal mogelijkheden dat als kans mocht worden aangemerkt, was evenals voor rust redelijke dun gezaaid. Pas na een minuut of twintig testte Floris Bok de kwaliteiten van de Groninger doelman, die even later met de schrik vrijkwam, toen de bal na een stiftje van invaller Camiel Gerritsen over hem heen en tot zijn opluchting ook over zijn doel verdween. Daarbij had hij over geluk niet te klagen en dat geluk liet hem even later ook niet in de steek, toen hij bij een poging van Benjamin Ydema assistentie op de doellijn kreeg. Datzelfde geluk ontbeerde LSC 1890 deze middag en mede daardoor werd de ruststand ook de eindstand en kwam er een einde aan de ongeslagen status van de afgelopen weken.

LSC 1890 – SC Stadpark 0-2 (0-2)

Doelpunten: 0-1 Romario Tjong-A-Sie (6.), 0-2 Steven van der Zee (41.-e.d.)

​Scheidsrechter: M.J. Arends

Gele kaart: Rodi de Boer (LSC 1890), Gerrel Kranenburg, Ennio Jansen (SC Stadspark)

Opstelling LSC 1890: Jesse van Sermondt, Steven van der Zee. René Cnossen, Benjamin Ydema, Alex Jansen (59. Camiel Gerritsen), Floris Bok, Rodi de Boer, Allard Westerdijk, Daan Daniëls, Patrick Altenburg en Patrick Zijda

Bron: www.pengel.weebly.com