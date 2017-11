Forse nederlaag voor Black Boys

Sneek- Black Boys dat vorige week voetballend de evenknie van koploper Irnsum was en verzuimde om de kansen te benutten, liep vanmiddag tegen ONB opnieuw tegen een forse nederlaag aan. Nadat Elroy de Meer de Snekers op voorsprong zette, ging het vlak voor en vlak na rust helemaal mis met als eindresultaat een 5-1 nederlaag.

Doelman Harmen Koopmans zorgde vanmiddag voor het eerste vermeldenswaardige feit, toen hij al vroeg in de wedstrijd een gele kaart incasseerde. Nauwelijks een minuut later brak de lach op het gezicht van de goalie echter door, toen Elroy de Meer de “All Blacks” op voorsprong zette. Die lach verdween een dik kwartier later echter weer, want in de 36ste minuut bracht Hylke Bakker de thuisclub langszij en op slag van rust kreeg Black Boys nog een mokerslag te verwerken, toen Hakim Popkema namens ONB de 2-1 liet noteren en de thee in de Sneker kleedkamer daarmee van een zuur smaakje voorzag.

Dat zure smaakje wisten de Snekers niet meer weg te spoelen. Sterker nog, vrijwel onmiddellijk na rust vergrootte Popkema met zijn tweede van de middag de marge en toen Nino van der Velde er nog geen drie minuten later 4-1 van maakte was de wedstrijd gelopen. Dat de al genoemde Bakker in de 70ste minuut nog de 5-1 liet noteren was voor het resultaat niet meer van belang en had alleen statistische waarde, net zoals de tweede gele kaart die doelman Koopmans in de slotfase kreeg, niet meer van doorslaggevende invloed was.

​Black Boys, dat eerst op 19 november weer in actie komt en wel thuis tegen Oldeboorn, zakte door deze nederlaag naar de voorlaatste plaats in de vierde klasse A.

ONB – Black Boys 5-1 (2-1)

Doelpunten: 0-1 Elroy de Meer (18.). 1-1 Hylke Bakker (36.), 2-1 Hakim Popkema (45.), 3-1 Popkema (48,), 4-1 Nino van der Velde (51.), 5-1 Bakker (70.)

​Scheidsrechter: A.M. van Ittersum

Gele kaart: Gosse Hollema (ONB),

Rode kaart (2x geel): Harmen Koopmans (Black Boys)

Opstelling Black Boys: geen informatie bekend

Bron: www.pengel.weebly.com