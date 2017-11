Opnieuw een puntje voor Waterpoort Boys 

Sneek- Waterpoort Boys heeft aan het duel tegen de nummer vijf van de ranglijst een punt overgehouden. Op sportpark De Skelp zette Klaas Schotanus SV NOK meter na rust op voorsprong, waarna Jordi Heerings tien minuten later de eindstand op 1-1 bepaalde.

Waterpoort Boys leek overigens na een klein kwartier al op voorsprong te komen, toen een snel uitgevoerde counter in de 0-1 resulteerde. De treffers kreeg vanwege buitenspel echter niet het benodigde stempel van de arbitrage. Na een klein half uur was Waterpoort Boys via Robert Minks andermaal dicht bij de openingstreffer, doch de inzet van de van een meniscusoperatie herstelde aanvalsleider belandde net naast de goal. Die inzet was samen met de buitenspeltreffer één van de spaarzame hoogtepunten in een eerste helft, waarin schraalhans qua kansen keukenmeester was.

Dat veranderde onmiddellijk na de thee. Nadat Waterpoort Boys eerst nog een goede mogelijkheid onbenut liet, nam de thuisclub in de 49ste minuut een voorsprong. De op het oude nest teruggekeerde Klaas Schotanus kopte bij de tweede paal een afgemeten voorzet van Simon Smink binnen. Lang kon de thuisclub echter niet van die voorsprong genieten, want nog geen tien minuten later bracht centrale verdediger Jordi Heerings de Wéé Péé Béé weer op gelijke hoogte.

Vervolgens kreeg Remco Andela namens de ploeg van trainer Loet Boot nog een goede mogelijkheid, maar de anders zo trefzekere speler schoof de bal na voorbereidend werk van Schotanus naast het door Stefan Rijpkema bewaakte doel. Het was naar later bleek het laatste echt opwindende moment in een wedstrijd die van beide kanten bijzonder slordig was en die uiteindelijk met 1-1 een terecht uitslag kreeg.

Doelpunten: 1-0 Klaas Schotanus (49.), 1-1 Jordi Heerings (59.)

Scheidsrechter: H, van der Bij

Opstelling Waterpoort Boys: geen informatie bekend

Bron: ww.pengel.weebly.com