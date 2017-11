O.N.S. dicht bij nieuwe stunt

Sneek- ONS Sneek dat een paar seizoenen geleden aan de overkant van de Verlengde Sportlaan ook al eens voor sensatie zorgde, was vanmiddag op de rooie kant opnieuw dichtbij een stunt. De Snekers namen tien minuten voor het einde van de reguliere speeltijd een 2-3 voorsprong maar wisten die uiteindelijk niet over de streep te trekken en moesten alsnog met een gelijkspel genoegen nemen.

Daar zag het overigens in het begin helemaal niet naar uit. Op Panhuis kwam de actie eerst en vooral van de zijde van de rooien. Nadat Ale de Boer met een blok de eerste dreiging nog in de kiem smoorde, was het bij de volgende aanval van de thuisclub wel raak. Linksbuiten Leon Toonen behield het overzicht behield en bood Joshua Patrick een niet te missen mogelijkheid. Een paar minuten later voorkwam doelman Barry Ditewig nog net de verdubbeling van de marge, maar kort daarop werd de 2-0 alsnog realiteit. Leon Toonen werd bij een voorzet van Nick Coster niet gedekt en mocht vervolgens volledig vrijstaand inkoppen. Daarmee leek de opgave voor de formatie van trainer Chris de Wagt al vroeg richting onmogelijk te gaan, maar nog geen vier minuten na de 2-0 zorgde Gendrige Prijor voor de aansluiting.

Niet lang na die aansluitingstreffer bracht De Wagt Jan Dommerholt en Gustavo van der Veen voor resp. Fabian Stevens en Rein Werumeus Buning en zij waren na iets meer dan half uur getuige van een inzet van Michael Lanting. De poging van de “captain” verdween echter over de veste van doelman Rodney Ubbergen. Daar waar de treffer van Prijor nog uit het niets viel, was dat schot echter wel een signaal dat het spelaandeel van de Snekers groeiende was en dat leek een paar minuten voor rust resultaat op te leveren, toen ONS kort achter elkaar twee mogelijkheden kreeg. Bij beide ontbrak echter de juiste richting om de wedstrijd voor de thee qua score weer in evenwicht te brengen.

​De noodzakelijke richting diende zich echter kort na rust wel aan en zat in de pantoffel van Arton Musliu. De geboren Kosovaar bracht ONS in de 47ste minuut namelijk langszij en zag vervolgens, dat doelman Rodney Ubbergen zowel bij een poging van Lanting als bij een actie van Jan Dommerholt het eindstation was. ONS had op dat moment de regie stevig in handen, maar werd een paar minuten later bijna door een counter verrast. Die counter leverde echter niks op en dat was vervolgens ook het geval bij een poging van Prijor, die zijn inzet in het zijnet zag belanden. Een paar minuten later was Prijor’s inzet echter een stuk zuiverder en met behulp van de binnenkant van de paal bracht hij de in lichtblauw spelende oranjehemden voor het eerst aan de leiding.

Met nog tien minuten op de klok kwam daarmee een nieuwe stunt op Panhuis opeens heel dichtbij. Het mocht echter niet zo zijn, want de juichende Snekers hadden hun plaatsen in de dug-out nog niet ingenomen, of DOVO kwam door toedoen van Leon Toonen alsnog langszij. Vervolgens probeerden beide ploegen alsnog de beslissing te forceren, maar beide defensies lieten in de resterende minuten niets meer toe.

DOVO – ONS Sneek 3-3 (2-1)

Doelpunten: 1-0 Joshua Patrick (8.), 2-0 Leon Toonen (20.), 2-1 Genridge Prijor (24.), 2-2 Arton Musliu (47.), 2-3 Prijor (77.), 3-3 Toonen (84)

Scheidsrechter: S. Veekamp

Gele kaart: Gustavo van der Veen, Michael Lanting (ONS Sneek)

​Opstelling DOVO: ​Rodney Ubbergen, Mitchell de Zwart, Adil Kahdadi, Nando Wormgoor, Enrico Patrick, Salim Amerzgiou, Marley Berkvens, Nick Coster, Leon Toonen, Roy Bakkenes en Joshua Patrick

Opstelling ONS Sneek: Barry Ditewig, Klaas de Vries, Rein Werumeus Buning (30. Gustavo van der Veen), Ale de Boer, Chris Wijnja, Arton Musliu (80. Lars Dommerholt), Michael Lanting. Tom Arissen, Curty Gonzales, Fabian Stevens (28. Jan Dommerholt) en Genridge Prijor

Bron: http://pengel.weebly.com

Foto archief Henk van der Veer