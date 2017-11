In Memoriam: Himke Bolhuis-Meijer (Mevrouw Bolhuis)

Sneek – Een markante Sneekse, bij de toenmalige klanten van Restaurant Onder de Linden bekend als ‘Mevrouw Bolhuis’, is op 31oktober begonnen aan haar laatste reis, naar gene zijde. Een kort portret van Himke Bolhuis-Meijer, sinds 1993 weduwe van Gerad Bolhuis.

Gerad en Himke werden in oktober 1955 eigenaar van van een café biljart aan de Marktstraat en staken al hun energie in de ombouw van het café tot een restaurant, dat Onder de Linden kwam te heten. In de loop der jaren hebben er diverse verbouwingen plaats gevonden. Himke was een vrouw om niet mee te sollen. Ze wist van aanpakken en kreeg dan ook van het personeel veel respect voor haar tomeloze inzet.

In 1990 droegen Gerad en Himke het stokje over aan dochter Leny en schoonzoon Anne Wind. Lang heeft ze echter met haar man Gerad niet kunnen genieten van het ‘niet meer hoeven’, want in 1993 werd zij weduwe. Ze nam haar intrek in de Parkflat, waar ze 15 jaar heeft gewoond, maar liep vooral de eerste jaren nog elke dag even voor een bakje koffie naar Onder de Linden. Waar ze en passant nog even een ‘kritische’ blik wierp op het reilen en zeilen van ‘haar’ restaurant. Ze was steevast ‘dik tevreden’ en trots op haar opvolgers Leny en Anne en in de laatste jaren kleinzoon Wicher en Laura.

Ook in de Parkflat was ze een markante persoonlijkheid, die elke dag, na het spreekwoordelijke ‘bakje’ plaats nam in de hal met haar buurvrouw om te genieten van de reuring, eens een gastvrouw, altijd een gastvrouw. Op de vraag waarom ze daar vrijwel elke morgen zat, was haar antwoord steevast: “Geraniums praten niet terug en ik geniet van de mensen om mij heen.”

Dat is tot haar laatste dag zo gebleven. Ze was een tevreden mens en genoot van bezoek en de verzorging in de Parkflat en dat werd dan ook niet onder stoelen of banken gestoken. Er is een einde gekomen aan 93 jaar historie, maar de gedachten aan deze markante Sneekse blijven leven.