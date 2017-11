LC: Politie kocht zelf 15.000 XTC pillen via darkweb in Sneek

Op zondag 5 november treden de Rock ’n Roll Junkies op in partycentrum It Dielshûs te Wommels. Vanaf 16.00 uur laat deze Herman Brood coverband oude tijden herleven! De entree is € 7,50 p.p.

Rock ’n Roll Junkies laat met de grote, bekende hits van Herman Brood zijn wilde hoogtijdagen herleven! Vijf Brood liefhebbers vonden begin 2016 elkaar in hun bewondering, liefde en respect voor Nederlands grootste rock fenomeen ooit: Herman Brood.



Inmiddels zijn ze tientallen optredens verder en spelen ze de zalen plat: Rauw, snel en vol vuur komen ze allemaal voorbij: I Love You Like I love Myself, Never Be Clever, Ladykiller, Tattoo Song, Sleeping Bird, Dope Sucks, Rock & Roll Junkie, Street, Saturday Night, etc.



Herman Brood

Herman Brood heeft zelf zeker 4 keer in It Dielshûs opgetreden, ruim 30 jaar geleden. Zij die daarbij waren herinneren zich die ‘wilde’ avonden nog goed. Tijdens één van die optredens was Herman verliefd op en vrouw uit Alkmaar. Hij wilde graag dat zij bij het optreden was en belde haar om te zeggen dat hij in Wommels was. Helaas, zij had geen idee waar Wommels lag en hoe ze daar moest komen. Herman wist dat wel en belde een taxi die haar heeft opgehaald.



Herman was een fantastisch muzikant en een harde werker. Voor het optreden kwam de pianostemmer, die alleen mocht stemmen als Herman er zelf bij was. Desnoods liet hij de beste man nogmaals komen, als hij toch niet tevreden was over het stemmen van de piano. Herman had zo nu en dan wat middelen nodig en aan het eind van de avond lagen de restanten van zijn drugsgebruik in de stortbak van de wc.



De Herman Brood coverband laat oude tijden herleven. Zij geven je het gevoel alsof Herman Brood er zelf bij is. 5 november is de geboortedag van Herman Brood