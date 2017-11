Sneker Weerman: Bewolking

Sneek – Na een frisse nacht krijgen we een dag met bewolking, de zon heeft het moeilijk. Het blijft deze vrijdag zo goed als droog of het moet wat licht gespetter zijn. Wind waait uit een zuidelijke richting en is zwak tot matig. De temperatuur deze dag rond de 12 graden.

Komende nacht bewolkt en kan er al wat gespetter uit de bewolking vallen.

Morgen een bewolkte dag en valt er regen, dit vooral in de middag. De wind waait uit een zuidelijke richting en wordt op het Sneekermeer (vrij) krachtig. De temperatuur 12 graden. In de nacht naar zondag buien en ook zondagmorgen moeten we rekening houden met buiige regen. In de middag opklaringen. Het wordt zondag ook kouder, 10 a 11 graden is het maximum. In de nacht naar maandag opklaringen en koelt het af naar 4 graden. Ook volgende week hebben we een wat kouder weertype, dit vooral de nachten.

De wintervoorspelling voor 2017/18 is ongewijzigd t.o.v. vorig jaar.

De enige echte realistische wintervoorspelling voor het winterseizoen 2016/17, dit van de Snekerweerman en team. Na een vergadering van 2 minuten zijn we er uit, het kan alle kanten op deze winter. We hoeven ook geen bijstelling per 1 december, uitkomst blijft zoals we dit nu in gedachten hebben. Volgende vergadering ergens in april, dan komen we met de voorspelbare zomervoorspelling.

Met vriendelijke groet,

Dirk van der Meer a.k.a. De Sneker Weerman

PS: We houden u op de hoogte met dagelijkse weerpraatjes voor Sneek en omstreken.