Sneek – Mantelzorgers krijgen veel op hun bordje en zijn vaak overbelast. De overheid verwacht intussen van ons dat we meer en vaker mantelzorg verlenen. Dat kan alleen wanneer mantelzorgers een gezonde balans kunnen creëren tussen zorg, werk en privéleven. Het is de missie van mantelzorgmakelaar Chantal Hoevers Prins om dat mogelijk te maken. Met haar bedrijf Mantelzorgzaken biedt zij integrale ondersteuning aan mantelzorgers, gemeenten, zorgprofessionals en werkgevers bij alle mantelzorgvragen.

Als mantelzorgmakelaar helpt Chantal mantelzorgers om de zorg goed in te regelen. Dat doet ze onder meer door het aanvragen van een Persoonsgebonden budget (Pgb), hulpmiddelen of woningaanpassingen, een vergunning voor verbouwing van het huis of mantelzorgwoning en het regelen van een indicatie of respijthulp. Maar ze bemiddelt bijvoorbeeld ook met de werkgever over mogelijke werk- en verlofregelingen. De meeste zorgverzekeraars hebben de mantelzorgmakelaar opgenomen in de aanvullende verzekering. Chantal: “Het is heel belangrijk dat mantelzorgers niet overbelast blijven of raken. Want alleen dan kunnen zij mantelzorg op een goede manier blijven verlenen.”

Mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid

Mantelzorgzaken adviseert daarnaast werkgevers over het creëren van een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid. Chantal: “Mantelzorgers praten niet gemakkelijk over hun rol als mantelzorger maar voelen wel een flinke druk op hun schouders met als gevolg dat ze zich vaker ziekmelden. Met een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid heb je minder ziekteverzuim en personeelsverloop en ben je als bedrijf ook aantrekkelijk voor nieuw personeel. In een tijd van krapte op de arbeidsmarkt kan dat het verschil maken.”

Ondersteuning bij uitvoering Wmo

Gemeenten kunnen bij Mantelzorgzaken terecht voor ondersteuning bij het uitvoeren van de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo 2015). Chantal: “Als onafhankelijke partij kan ik inwoners het volledige traject voor zowel mantelzorgondersteuning als cliëntondersteuning bieden. Met mijn actuele kennis van wet- en regelgeving van de zorgwetten en de bijbehorende beleidsterreinen kan ik daarnaast gebieds- of wijkteams integrale ondersteuning bieden bij complexe casuïstiek.”

Mantelzorgspreekuur

Mantelzorgers kunnen met al hun mantelzorgvragen gratis terecht op het maandelijkse mantelzorgspreekuur. Het eerste mantelzorgspreekuur vindt plaats op De Dag van de Mantelzorg, namelijk op vrijdag 10 november, van 10.00 uur tot 12.00 uur, bij MiXL, Martiniplein 11 in Sneek. Interesse? Meld je dan aan per e-mail chantal@mantelzorgzaken.nl of telefoon: 0515 700 267Kijk voor meer informatie op mantelzorgzaken.nl