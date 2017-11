Fryslân nationaal kampioen circulaire economie

Leeuwarden- Fryslân heeft de prijs gekregen als beste regio op het gebied van circulaire economie. Op 2 november 2017 hebben voorzitter John Vernooij van de Vereniging Circulair Friesland en gedeputeerde Sander de Rouwe van de provincie Fryslân de prijs in ontvangst genomen.

Tijdens het BT Event, Building the next Economy, kregen ze de prijs uit handen van ABNAMRO-directeur Eric Zwaart en juryvoorzitter Jan Pen van Fontys Hogescholen.

“Dit is de beloning voor de bedrijven die zich vanaf dag één inzetten voor de circulaire economie”, aldus John Vernooij, voorzitter van de vereniging. “Ik kijk met veel vertrouwen uit naar het uitbouwen van onze vereniging. Deze prijs is alweer een flinke impuls voor onze aanpak!” Meer investeringen zullen nodig zijn om de ontwikkeling van de kringloopeconomie een boost te geven. Vernooij: “Dat vraagt om zekerheid over wet- en regelgeving en een rijksoverheid die ons de ruimte geeft om het op regionale schaal uit te voeren.’’

De circulaire economie is een groene economie, waarbij er geen afval overblijft. Want het afval dat er is wordt gebruikt voor het maken van nieuwe producten. De jury looft de geïntegreerde aanpak in Fryslân. De betrokkenheid van ondernemers, overheden en onderwijsinstelllingen is groot. Maar ook bereikt men burgers met de Circulaire Cafés. Die “meerwaardecreatie” is een sterk onderdeel van de Friese aanpak, aldus de jury.

Er stonden opvallend veel inzendingen uit Fryslân op de longlist, zoals het ECOmunity park uit Oosterwolde. Daar was op 5 oktober nog het grote Circulair Economie Congres met ruim 400 deelnemers. De inzending van de Blokhuispoort drong ook door tot de finale.

Het laat zien dat het bruist in Fryslân en dat de mentaliteit van doen resultaten oplevert, meent gedeputeerde Sander de Rouwe. “De provincie Fryslân is de meest gunstige ontwikkelregio voor de circulaire economie. Met die overtuiging lopen we voorop in Nederland. ” De Friese aanpak krijgt nu ook navolging in de provincies Drenthe en Groningen. Zo worden circulaire cirkels in Noord Nederland steeds groter en krachtiger.

De prijs in Lelystad bestaat uit een herinneringsbord en gewichtige nationale erkenning.

De vereniging en de provincie gaan daarnaast graag met de ABNAMRO in gesprek over het mogelijk maken van een fonds voor de circulaire economie.