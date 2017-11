Flessenactie voor zieke Jelle uit Sneek

Sneek – Jelle is een vrolijk en ondernemend knaapje, maar moet op zijn jonge leeftijd al voor zijn leven vechten. Er is namelijk begin maart van dit jaar bij hem in zijn buikholte een neuroblastoom geconstateerd. ​Een neuroblastoom is een zeer agressieve vorm van kinderkanker die vaak uit een solide tumor en uitzaaiingen bestaat en in vier stadiums wordt ingedeeld. Jelle kwam in de stadium vier en heeft de ergste of zwaarste vorm.

De eerste serie chemokuren leek aan te slaan en de tumor en uitzaaiingen werden kleiner en kleiner en eind juli kon eindelijk de operatie ingepland worden. De tumor werd voor 95% verwijderd en rondom de tumor was er verder geen activiteit. Super goed nieuws en iedereen hartstikke blij.

MAAAAAAAAAAAR, na een paar weken rust en herstellen werd een nieuwe scan gemaakt en werden er vier nieuwe uitzaaiingen ontdekt. Dat was een zware klap, vooral ook omdat Jelle een schoolvoorbeeld was, hoe de behandeling aansloeg. Weer twee nieuwe chemokuren en nog zwaarder dan de eerste kuren en weer de onzekerheid, of de kuren wel aanslaan.

Die kuren krijgt Jelle in het Prinses Máxima Centrum in Utrecht, het centrum voor kinderoncologie. Tijdens die kuren mag één ouder bij Jelle blijven slapen. De ander moet zelf een slaapplaats regelen en kan, als hij/zij geluk heeft, in het Ronald McDonald huis terecht. Het verblijf is echter niet gratis en worden door de zorgverzekeraar vergoed tot een bedrag van maximaal € 500,00 per jaar en daarna zijn de kosten geheel voor eigen rekening. En als ouder wil je toch bij je kind blijven. Want hij moet al zo’n zware strijd leveren en daarbij moet hij met alle liefde en aandacht gesteund worden.

FLESSENACTIE