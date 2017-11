Nieuwe bestemming voor voormalig Hotel Hanenburg

Sneek- Er is een nieuwe horecabestemming voor het voormalig Hotel Hanenburg! Dat maakt Albert Hendriks ( van www.friesnieuws.nl ) uit Wolvega vanavond bekend op z’n Face Bookpagina:

Sneek verloor in een jaar tijd 350 hotelbedden na sluiting van Stay Okay, De Wijnberg, De Daaldersplaats en Klein Genot, van origine hotel Hanenburg. Laatstgenoemd horecabedrijf in het centrum van Sneek, eigendom van een agrarisch ondernemer uit Noord-Holland, komt officieel 1 december 2017 qua exploitatie in handen van twee Snekers met ruime ervaring in hospitality: Klaske (53) en Jan de Haan (57) van het luxe vijf kamers tellende Stadslogement Westersingel, ook in de binnenstad. Ze hebben de sleutels nu al van de eigenaar gekregen om de zaak op te knappen. 1 April 2018 zijn de zeventien hotelkamers beschikbaar die door interieurontwerpster Klaske de Haan zelf gestyled en ingericht worden. 3B heet het nieuwe hotelbedrijf.

BIERCAFÉ MET 200 SOORTEN BIER

Twee maanden eerder, 1 februari, gaat het gelijknamige biercafé al open. Dat gaat de Sneker stadsomroeper en horecaman Jan Sjoerd De Vries (41) runnen. Hij kan de 125 gasten — zoveel passen er in het mooie proeflokaal en de aangrenzende lounge — in het culturele hoofdstadjaar meer dan 200 binnen- en buitenlandse bieren aanbieden. Friese bieren gaan er ook een grote rol spelen. De biercultuur bloeit in Friesland als nooit tevoren en bereikt welhaast een Belgisch niveau qua kwaliteit en populariteit. In de provincie zijn al 20 professionele brouwers actief met speciaalbieren.

TWEE APARTE BEDRIJVEN

In Biercafé 3B worden maar liefst vierentwintig tapkranen geïnstalleerd: zes op de bar, achttien aan de achterliggende wand. De familie De Haan heeft geen deal met een brouwer die haar met handen en voeten kan binden aan bepaalde merken. Vrijheid blijheid dus.

“We zullen de collectie geregeld wisselen of uitbreiden,” licht Klaske de Haan, opgegroeid in Lemmer, toe. “Mijn man, ICT-projectmanager, en ik zijn liefhebbers van goede bieren. Zo kwamen we, samen met andere bierfans, op het idee van een biercafé. De nadruk komt bij 3B dan ook te liggen op proeven, genieten, dit in combinatie met fingerfood en af en toe passende live muziek. Er komt een klein podium in de zaak. We gaan geen restaurant opzetten. Daar vinden we de plek niet geschikt voor. Onze hotelgasten verwijzen we naar de vele goede restaurants in de stad. Uiteraard serveren we ’s morgens wel een royaal ontbijt, geheel in de stijl van onze bed and breakfast aan de Westersingel. 3B staat voor bed, breakfast en bier. Uiteraard is het hotelgedeelte geluid- en geurtechnisch goed gescheiden van het biercafé. Dat geldt ook voor de exploitatie. Logement 3B en Biercafé 3B zijn twee aparte bedrijven.”

Foto Henk van der Veer