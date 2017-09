‘Het wonder van Spakenburg’: Punt voor ONS Sneek

Spakenburg – Er is in de tweede helft van de competitiewedstrijd in de Derde Divisie tussen sv Spakenburg en ONS Sneek 29 minuten gespeeld. Enkele seconden daarvoor heeft één van de Spakenburg-aanvallers de bal in het zijnet doen belanden. Keeper Volken Huisman transporteert de bal richting middenveld, waar Ale de Boer de bal terugkopt op Fabian Stevens, die met een prachtige trap Curty Gonzales, 10 minuten daarvoor ingevallen, richting doel stuurt. Curty ontdoet zich op onnavolgbare wijze van het centraal verdedigingsduo van sv Spakenburg. En met een prachtige krul verschalkt hij ook keeper Leon ter Wielen: 1-1. De vreugde bij de Snekers is groot! Wie had daarop durven hopen?

Vreemd genoeg kwam sv Spakenburg na de gelijkmaker van Curty Gonzales nooit meer in de wedstrijd. En hoewel het laatste kwartier plus bijna 5 minuten extra tijd: ‘eeuwen’ leek te duren, het was ONS Sneek, dat bijna door dezelfde Curty Gonzales in de 92e minuut ook nog met de volle winst er vandoor ging. Dat zou een beetje veel van het goede zijn geweest. Vooral gezien de kansen van de thuisclub vóór rust. Maar ONS Sneek beloonde zichzelf voor de inzet en vasthoudendheid die hen in deze wedstrijd, opnieuw met een zeer jong team, overeind hielden. En een gelukkig trainersduo De Wagt-Schrijver incasseerde met graagte de vele gemeende felicitaties.

door: Jan van der Veen

Het lijkt voor ONS Sneek een gelukkige combinatie: de uitwedstrijd in en tegen Spakenburg op de zaterdag van de visserijdagen. Terwijl de meegereisde supporters gemiddeld een kwartier moesten rondrijden om ergens in de buurt van sportpark ‘De Westmaat’ een plekje voor ‘het heilig blik’ te vinden, waren de ‘jongens van De Wagt’ ontspannen aan het intrappen. Ach, wanneer déze wedstrijd verloren zou gaan, dat zou niemand hen kwalijk nemen…………..zo dachten aandachtig toekijkende toeschouwers vanaf de zijlijn. Sv Spakenburg met al die reeds gelauwerde spelers zou het zwak gestarte ONS Sneek eenvoudig aan de zegekar binden. Waarmee de eerste drie punten voor het kampioenschap van ‘de blauwen’ een feit zouden zijn.

Maar het liep allemaal heel anders. ONS Sneek groef zich zeker niet in op eigen helft. Ondanks het gemis van een topscorer, die vanuit alle posities de bal tot doelpunt kan promoveren, zochten de Snekers waar mogelijk de aanval. In de jonge oranjeformatie viel in dat opzicht Tom Arissen op. De jonge Sneker veegde in verdedigend opzicht op het middenveld zijn paadje schoon, maar probeerde ook nog eens het spel naar de overzijde te verplaatsen. En zo af en toe lukte hem dat. En bediende hij bijvoorbeeld Jan Dommerholt, die dan weer kon beginnen aan één van zijn rushes tot aan de achterlijn.

Veel kansen voor de thuisclub

Maar eerlijk is eerlijk: het begin van de wedstrijd (en eigenlijk het grootste deel van de eerste helft) was absoluut voor de thuisclub. Al in de 3e minuut liet Mike Vreekamp vanaf de rand van het strafschopgebied een poeier los, die via de lat over ging. De van Almere City FC overgekomen spelmaker Jasper Waalkens werd even later door de absolute uitblinker in de eerste helft, Olivier Pilon, in stelling gebracht. Maar Jasper schoot voorlangs. Een solo van Pilon zelf, tot op de achterlijn onderging hetzelfde lot. En toen waren er nog maar 13 minuten gespeeld. Geen wonder, dat de gedachten even teruggingen naar twee seizoenen geleden, toen ONS Boso Sneek met een ontluisterende 8-1 nederlaag naar huis werd gespeeld. De ex-FC Volendamspits Bert Steltenpool had misschien nog wel de mooiste kans. Maar een afgemeten voorzet van Philip Ties kopte hij zomaar in handen van keeper Huisman. De eerste mogelijkheid voor ONS Sneek om gevaar te stichten ontstond in de 34e minuut. De inzet van centrumspits Ale de Boer belandde echter op het dak van het doel.

Vervolgens: een kans voor Arton Musliu. Maar hij zag zijn lob na een pass van Michael Lanting naast verdwijnen.

Voorsprong

Toch zou het sv Spakenburg zijn, dat nog vóór rust de score zou openbreken. Een corner van de rechter kant genomen belandde in een kluwen van spelers in het Sneker strafschopgebied. De technisch vaardige Olivier Pilon draaide een paar keer met de bal, en schoot hem vervolgens in de rechter benedenhoek, buiten bereik van Volken Huisman: 1-0. Op dat moment zeer verdiend!

Jasper Waalkens had vanaf de aftrap meteen de wedstrijd ‘ in het slot’ kunnen gooien, toen het ONS-middenveld even draalde en Jasper met de bal aan de voet recht op Volken Huisman in het ONS Sneek-doel af stevende. Maar Volken maakte het zijn opponent zo lastig, dat hij in unieke positie naast schoot.

Tweede helft: geheel anders!

Hoewel de tweede helft aanvankelijk een voortzetting van de eerste 45 minuten leek te worden (Kees ‘Pier’’ Tol en Sten Vreekamp kregen elk een dot van een kans), kantelde de wedstrijd langzaam maar zeker. Bij sv Spakenburg leek de moed na het missen van enkele dotten van kansen wat in de schoenen te zinken. De pep-talk van trainer-coach John de Wolf ging langzaam maar zeker over in een ‘aandachtige gesprekken met de scheids- en assistent-scheidsrechters van dienst, hetgeen ook al niet in Spakenburgs voordeel resulteerde. En ONS Sneek bleek vasthoudender dan de elf van Spakenburg, inclusief hun ‘crew’, hadden gedacht.

Gelijkmaker!

En toen kwam die prachtige gelijkmaker. Misschien zal Curty Gonzales hem zelf wel willen inlijsten. Maar hij zal zeker belanden in de reeks van meest historische competitietreffers van ONS Sneek.

Curty zette in zijn eentje de hele Spakenburgf-defensie, inclusief de ex-Fortuna Sittard-keeper Leon ter Wielen te kijk door op meesterlijke wijze te scoren. In de 74e minuut werd het zodoende 1-1.

En die stand zou ONS Sneek niet meer uit handen geven. Sv Spakenburg kwam geen moment meer in de wedstrijd. En de irritaties namen toe, omdat het niet wilde, zoals de ‘blauwen’ het hadden bedacht. Had Curty Gonzales in de blessuretijd iets meer geluk gehad, dan was de volle buit ook nog mee naar Sneek gegaan.

Dat was niet conform de verhoudingen in de wedstrijd geweest. Maar…………het is een ijzeren wet in de voetballerij, dat, wanneer de bovenliggende partij ‘het niet afmaakt’, de tegenstander (nog steeds in het zadel) toeslaat. En laat die voetbalwijsheid nu in deze wedstrijd ONS Sneek het eerste competitiepunt opleveren!

Hulde aan de ‘oranje elf’, als collectief. Mogen we misschien nog één speler aan Sneker zijde eruit lichten? Een man die tot nu toe maar weinig speelminuten had gemaakt (vanwege een blessure) speelde een opmerkelijk goede wedstrijd: Serge, of zoals hij zelf graag genoemd wil worden bij zijn geboortenaam: Serginho) Fatima. Een pure aanwinst voor de Sneker defensie, maar daarvoor niet alleen!

Wedstrijdgegevens:

sv Spakenburg-ONS Sneek: 1-1 (1-0)

Opstellingen: