Korfballers de Waterpoort starten met verlies

Zwolle – KV de Waterpoort, dat vorig jaar als promovendus keurig als tweede eindigde in de eerste klasse, is het nieuwe seizoen begonnen met een nederlaag. Op bezoek bij kampioenskandidaat CKV Sparta in Zwolle verloor het team van coach Ralph de Vries met 28-18.

Na eerste fluitsignaal was het direct Sparta dat het initiatief nam. Via soepel aanvalsspel met hoog baltempo wist de thuisploeg meerdere malen de korf te vinden. De Snekers keken dan ook snel tegen een 4-1 achterstand aan. Na deze openingsfase herpakte De Waterpoort zich en begon via doelpunten van onder andere Martijn Barendsen en Nick Huitema mee te scoren. In het resterende deel van de eerste helft ontliepen de beide ploegen elkaar qua aanvalsspel niet veel. De Waterpoort maakte verdedigend echter teveel fouten, waardoor het nooit echt dichterbij kon komen. Ruststand: 16-11.

In de rust hamerde coach Ralph de Vries erop dat zijn ploeg Sparta goed onder druk moest houden. ‘Wanneer we verdedigend meer controle kunnen krijgen, dan ben ik er van overtuigd dat we het gat kunnen dichten. Aanvallend ziet het spel er bij vlagen heel goed uit.’ De adviezen van De Vries waren niet aan dovemansoren gericht. De Waterpoort begon goed aan de tweede helft, kreeg verdedigend meer grip en kwam daardoor ook meer aan aanvallen toe. Via goede combinaties werd de korf regelmatig gevonden. Net toen het leek alsof De Waterpoort terug zou komen in de wedstrijd gooide het haar eigen glazen in. Een fout bij het uitbrengen van de bal en een onoplettendheid in de verdediging resulteerde in twee snelle tegendoelpunten. Sparta was wakker geschud en hervatte het ritme van de eerste helft. Via goed roulatiespel liepen de Zwollenaren uit naar een ietwat geflatteerde 28-18 eindstand.

Wanneer de Snekers een rol van betekenis willen gaan spelen in deze poule, dan is er met name verdedigend werk aan de winkel. Aanstaande zaterdag is er een nieuwe mogelijkheid om punten binnen te slepen. Om 15.30 uur speelt De Waterpoort 1 thuis tegen Udiros. Voorafgaand aan dit duel speelt het tweede team, dat vandaag nipt verloor van SCO, tegen Drachten / Van der Wiel.