Lezing Flip van Doorn bij Boekhandel Van der Velde Sneek

Sneek – Steeds meer wandelaars weten Sneek te vinden. Ze volgen de markeringen van het Groot-Frieslandpad, of van het Elfstedenpad dat binnenkort officieel wordt gepresenteerd. Flip van Doorn uit IJlst maakte teksten voor de routegidsen van beide paden. Bovendien schreef hij een boek over de oorsprong van het wandeltoerisme in Nederland: ‘De eerste wandelaar’.

Tijdens een lezing bij boekhandel Van der Velde, met aansluitend een wandeling door het centrum van Sneek, laat Van Doorn zijn publiek hun vertrouwde omgeving met andere ogen bekijken. Hij haalt de sfeer terug van de 19e eeuw, de tijd van wandelpionier Jacobus Craandijk. Want hoe vanzelfsprekend het nu ook lijkt, we wandelen nog niet zo lang. Tot diep in de 19e eeuw was het een elitaire bezigheid. In De eerste wandelaar vertelt Van Doorn het verhaal van Craandijk en van zijn tijd, van de ontdekking van het belang van natuurbehoud en monumentenzorg, de opkomst van nieuwe vervoermiddelen en van het toerisme. De lezing Waarom wij wandelen sluit aan bij het boek. Van Doorn diept de thema’s verder uit en gaat met zijn publiek het gesprek aan over onze diepste drijfveren. Wandelen blijkt veel meer dan alleen een plezierig tijdverdrijf.

Flip van Doorn (1967) is wandelaar, ontdekkingsreiziger in Nederland, maar bovenal schrijver. Hij publiceert onder andere in Trouw en Algemeen Dagblad. Van zijn gids Nederland – 1000 plekken die je écht gezien moet hebben werden 30.000 exemplaren verkocht. Afgelopen voorjaar verscheen zijn nieuwste boek, De eerste wandelaar. Hierin beschrijft hij de opkomst van het wandeltoerisme in Nederland en de belangrijke rol die zijn verre oudoom Jacobus Craandijk daarin speelde.

Kijk voor meer informatie op www.jacobuscraandijk.nl