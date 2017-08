Column: Samenwonen?

Onverwacht overlijden, ruzie, uit-elkaar gaan? Dat gebeurt ons niet! Een samenlevingscontract hebben wij toch niet nodig? Tóch kan een dergelijk document veel ellende voorkomen, duidelijkheid bieden en zelfs belasting besparen!

Als een stel ongehuwd is of niet geregistreerd is als partner, erven zij bijvoorbeeld niet automatisch van elkaar. Hiervoor is een aanvullende regeling (zoals een testament) noodzakelijk. Regel je dat niet goed dan kan de familie van de overleden partner de privé bezittingen meteen komen ophalen. In sommige gevallen kunnen ze de overgebleven partner zelfs uit de woning laten zetten.

Sterker nog: sommige pensioenfondsen vereisen een notarieel samenlevingscontract om de partner in aanmerking te laten komen voor het partnerpensioen (nabestaandenpensioen).

Een ander voorbeeld. Heeft u eigen geld in de woning geïnvesteerd voor de aankoop of voor een verbouwing? Leg ook dit vast in een samenlevingscontract. Dit scheelt gedoe bij overlijden of scheiding!

Wanneer er kinderen zijn is het vastleggen van afspraken zeker van belang. U kunt bijvoorbeeld een inkomens- en/of alimentatieregeling laten maken. Zonder samenlevingscontract en testament is bij uw overlijden de overblijvende partner namelijk niet beschermd tegen aanspraken van kinderen op een erfenis. U kunt regelen dat de kinderen pas erven als beide ouders zijn overleden.

Andere voorbeelden: Als er stiefkinderen zijn, is een goed testament en samenlevingscontract extra belangrijk. Vaak weten ongehuwde stellen met kinderen niet dat ze zelf het gezag over de kinderen bij de rechtbank moeten aanvragen. Wellicht helpt uw partner u bij uw onderneming of verbouwt mee aan uw woning; ook ten aanzien van deze zaken kunt u afspraken maken.

Ook kunt u in aanmerking komen voor belastingvrijstelling, indien u erft van uw partner en u een samenlevingscontract heeft (€ 638.089 in 2017).

Kortom: een samenlevingscontract biedt veel voordelen en is soms zelfs noodzakelijk. Wij kunnen u hierin adviseren. Vanzelfsprekend kunt u ook bij ons terecht indien u twijfelt tussen andere samenlevingsvormen zoals het huwelijk, het geregistreerd partnerschap of ongehuwd samenwonen met of een samenlevingscontract.

Mr. Gerard Vellinga – De Wit & Dijkstra Netwerk Notarissen