Column : Gezonde voeding en parodontitis

Het is volop zomer en we zijn vaak buiten. Een kop koffie of een glaasje wijn op het terras, wie geniet er niet van. Als deze column verschijnt is het einde van de vakanties in zicht. Na de heerlijke Marokkaanse couscous, Hollandse biefstuk, Italiaanse pizza of echte Duitse bratwurst roept de gezonde voeding. En dat juich ik als tandarts-implantoloog van harte toe. Natuurlijk, ook ik heb in de vakantie patat gegeten. Toch is gezonde voeding belangrijk, omdat het helpt om de weerstand op peil te houden.

Verminderde afweer heeft impact op onze gezondheid en op ons gebit, zoals ontstoken tandvlees, waaruit parodontitis kan voortvloeien. Gezonde voeding helpt de afweer op niveau te houden. Ik kan niet vaak genoeg benadrukken dat 2x per dag tandenpoetsen het gebit schoonhoudt, samen met het gebruik van tandenstokers of ragers. Als tandplak te lang aanwezig blijft kunnen bacteriën schadelijke afvalstoffen produceren. Dit kan in combinatie met verminderde weerstand leiden tot verlies van bind- en steunweefsel rondom tanden en kiezen. En in een vergevorderd stadium kunnen ze los gaan staan. Deze voortschrijdende ontsteking met afbraak van vezels en kaakbot wordt parodontitis genoemd.

Zeker bij parodontitis is gezonde voeding en een adequate behandeling essentieel. De basis van die gezonde voeding kan bestaan uit volkorenbrood, een goede bron van vezels die parodontitis verminderen. Verder zit er in volkorenbrood calcium. Een tekort aan calcium kan leiden tot botverlies en dat is niet bevorderlijk voor ontstoken tandvlees. Zorg dus dat je voldoende calcium binnen krijgt. Naast brood zit er ook veel calcium in groenten, peulvruchten en aardappelen.

Ook zink heeft indirect effect op het mondweefsel. Zink zit in volkoren producten, vlees, vis, noten, peulvruchten en rijst. Voor vlees heb ik wat minder goed nieuws. Omega 3 maakt een stof aan die ontstekingsremmend is. Vlees, geraffineerde suikers en alcohol breken deze stof af. Wissel het eten van vlees dus af met vis, noten en lijnzaad.

Vitamine D bevordert de opname van calcium en zorgt voor minder gevoeligheid voor tandvleesontsteking. Vitamine D doe je op door buiten te zijn en zit ook in vette vis, margarine, halvarine en bak- en braadproducten. Vitamine E verlaagt de ontstekingsreactie bij parodontitis en komt voor in plantaardige oliën en producten zoals granen, noten, zaden, groenten en fruit. Ook vitamine C heeft indirect effect op het mondweefsel en zit voornamelijk in citrusvruchten en in aardappelen.

Dus eet genoeg volkorenbrood, vis, noten, verse groente en peulvruchten. Vergeet niet water te drinken en neem 2 stuks fruit per dag. Bij twijfel kun je extra vitamine C en D slikken. En verzorg uw gebit goed, want dat komt uw gezondheid en uitstraling alleen maar ten goede.

Frank Post



Frank Post heeft al meer dan 25 jaar ervaring als tandarts-implantoloog en is eigenaar van Kliniek Tandheelkunde Sneek, gezondheidscentrum Simmerdyk. Belangrijke specialismen zijn behandelingen onder volledige narcose, angst patiënten, implantologie, parodontologie en uitgebreide esthetische gebitsrenovaties. www.tandartssneek.nl