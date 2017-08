Joey Cape (lagwagon) One Week Records Tour in Bolwerk Sneek

Sneek – Punkrock-boegbeeld en Lagwagon-frontman Joey Cape komt samen met een aantal van zijn beste vrienden naar Sneek. Niet zo maar vrienden, maar Brian Wahlstrom (Scorpios), Zach Quinn (Pears), en Donald Spence (Versus The World). Allen hebben fijne soloplaten uitgebracht via Cape’s One Week Records. Tijdens deze tour gaan ze elkaars songs spelen in een intieme, maar feestelijke setting. Cape zelf is naast de man met de visie achter One Week Records ook bekend als zanger in Lagwagon, voormalig zanger Bad Astronaut, gitarist in Me First and The Gimme Gimmes en producer van diverse punkrock-platen.

Zon 10 SEPT 2017

JOEY CAPE (LAGWAGON) @ NOORDERKERKZAAL

15.00 uur / vvk € 12,- zaal € 15,-