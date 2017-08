Sneekse op bezoek bij de Roma in Bulgarije

Sneek – Zo vul je een kaartje in bij een informatiestand van een hulporganisatie en zo sta je midden in een Roma dorp in Bulgarije. Het overkwam de 22-jarige Zalina Willems uit Sneek. Afgelopen week ging zij op kraambezoek bij Roma gezinnen in Bulgarije. Aanleiding hiervoor was haar deelname aan een actie voor het Baby Box project van de hulporganisatie Mission Possible waarbij zij als winnares uit de bus kwam.

In het Baby-Box project worden dozen met benodigdheden voor moeder en baby uitgedeeld aan jonge vrouwen. In Bulgarije gaat het vooral om Roma-vrouwen die vaak al op erg jonge leeftijd voor de eerste keer moeder zijn geworden. De dozen bevatten niet alleen verzorgingsproducten en kleding voor de baby maar ook educatief materiaal voor de moeder. Medische zorg en voorlichting zijn een belangrijk onderdeel van het project. Op die manier wordt voorkomen dat Roma-meiden op erg jonge leeftijd al moeder worden, iets wat binnen de Roma-cultuur vaak voorkomt.

“We hebben in twee Roma-dorpjes Baby-Box dozen uitgedeeld. Het was schrijnend om te zien hoe slecht hun levensomstandigheden waren. Geen stromend water, nauwelijks inkomen. Een gezin met zes kinderen in één kleine kamer.” verteld Zalina, zelf moeder van twee kinderen en in verwachting van de derde. “Het zijn zulke leuke kinderen en lieve baby’s. Ik zou ze zo mee willen nemen!” Zalina is van plan om in haar omgeving babykleding voor het BabyBox-project te gaan inzamelen. “Het is mooi om te zien hoe door het programma van Mission Possible een positieve verandering plaatsvindt. In de dorpen waar waar Mission Possible al langer actief is waren de omstandigheden aanmerkelijk beter. Het is echt iets van de lange termijn.”

Al sinds 1998 ondersteunt Mission Possible de Roma-gemeenschap in Bulgarije. In vijf dorpen wordt elke winter een gaarkeuken geopend voor 200 kinderen. Sinds 2006 is een project gestart voor de oudere meisjes. Dit project is gericht op integratie van Roma in de burgermaatschappij. Meisjes leren een vak zoals kapster of kamermeisje. De training wordt afgesloten met een staatsexamen. Inmiddels worden ook vaktrainingen georganiseerd voor administratief medewerker en kok.