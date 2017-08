Debuutjaar in Grote A-klasse voor Veenema deceptie

Sneek – Op de Zeldenrust van Arnold Veenema heerste zaterdag na afloop van de IFKS finalewedstrijd in de baai van Lemmer een begrafenisstemming. Waar ze gehoopt hadden na twee goede resultaten in de eerste wedstrijden van het kampioenschap, op in ieder geval prolongatie van hun verblijf in de hoogste klassen van de IFKS kampioenschappen, de Grote A, mag hij zich volgend jaar weer mengen in de strijd om promotie in de B-klasse.

In de daaropvolgende wedstrijden in Sloten, Echtenerbrug, en Lemmer 1, geraakte hij in de staart van het klassement. Ook de finalewedstrijd in Lemmer, waarbij door een gebrek aan wind alleen de Grote A zeilde, werd een teleurstelling voor de Sneker schipper. Hij eindigde op de voorlaatste plaats en degradeert met 64 punten en een veertiende positie in het algemeen klassement naar de B-klasse. Florian Zwart wist zich op de valreep aan degradatie te ontworstelen door een zesde plaats in de slotwedstrijd. Wytse Heerschop van de Woeste Anne en Walter de Vries waren de twee andere degradanten. Merijn Olsthoorn werd kampioen in de Grote A met zijn Emanuel door voor de derde keer, dit keer op zijn thuiswater, een dagoverwinning te scoren.