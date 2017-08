Symfo Classics start nieuwe tournee in Theater Sneek

Sneek – ‘Sound and Senses’ luidt de titel van de nieuwe tournee van Symfo Classics – The Best of Symphonic Rock’. Het muziekspektakel beleeft z’n vuurdoop in Theater Sneek op vrijdag 22 september a.s.

Symfo Classics is na een eerste reeks concerten en vervolgens een reprisetour inmiddels een begrip in het circuit van Nederlandse theaters en popzalen. Ook in het nieuwe programma ‘Sound and Senses’ vertolken topvocalisten Edward Reekers en Cindy Oudshoorn (beiden ex-Kayak) en Martin van der Starre (o.a. ‘Woodstock the Story’) met de fantastische band onder leiding van Joost Vergoossen (tweevoudig ‘Beste Gitarist van de Benelux’) wederom vele wereldhits en hoogtepunten uit het rijke oeuvre van de symfonische rock. Een grote herkenbaarheid voor een breed publiek (maar ook voor ‘diehard’ fans van het genre) is gegarandeerd. Een unieke live-ervaring waarbij genieten met oren, ogen én met gevoel centraal staat.