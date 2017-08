Makkum – Aanstaande donderdag beginnen de Visserijdagen in Makkum, die duren tot en met 26 augustus.. In elk oneven jaar worden de Visserijdagen in Makkum georganiseerd. Deze alweer 8e editie is voor iedereen toegankelijk en er is van alles te doen voor jong en oud. ‘De verbintenis van Makkum met het water’ is de rode draad bij alle activiteiten en bezienswaardigheden tijdens dit evenement.

De Visserijdagen starten op donderdagavond met een ‘Grachtenconcert’. Het concert kan vanaf de kant worden beluisterd, maar wat is er mooier bij een grachtenconcert als er veel mensen met hun boot(je) naar het Vallaat komen om van klassieke muziek te genieten. Na het concert vindt in de tent op de haven de Fiskwivenpubquiz plaats.

Op vrijdag is er op de dijk bij de haven een kofferbakmarkt en daarna strijden mannen en vrouwen om de prestigieuze titel “Beste Makkumer Palingroker”. Verder kan men wandelen langs verschillende monumentale pareltjes tijdens de Monumentenroute. Kinderen kunnen meedoen aan de Kinderviswedstrijd en/ of de SUPrace 4 Kids, waarbij mooie prijzen te winnen zijn. De ‘stand up peddle’ wedstrijd is gratis en voor kinderen van 7 t/m 14 jaar. (zwemdiploma uiteraard verplicht). ’s Avonds hoopt de organisatie op veel gepimpte boten, vlotten, kano’s en pramen zodat er een gezellige, bonte varende stoet gecreëerd kan worden, waarbij Neptunus en de Zeemeermin worden onthuld.

Zaterdag zijn er tal van activiteiten voor kinderen, zoals de kinderoptocht en kunnen ze zich uitleven op het Guppyveld en het Pirateneiland. Sleepboten en opdrukkers kunnen hun krachten weer meten op de wateren van Makkum. De straten van Makkum zullen ook weer gevuld zijn met nautische, brocante en kunstmarktkramen. Verder kan men genieten van muziek, straattheater, een lekker hapje en drankje en kijken of deelnemen aan het bungee roeien, suppen, kanoën… Kortom er is van alles te doen en voor elk wat wils.

Neem voor een uitgebreider overzicht van het programma een kijkje op www.visserijdagen-makkum.nl of houdt de Facebookpagina in de gaten.