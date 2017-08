Symposium Vrouw en kanker in Sneek

Sneek – Op zaterdag 30 september a.s. organiseert De Skulp, centrum voor leven met kanker in Friesland, in samenwerking met de Soroptimistclub Friesland-Zuidwesthoek een uniek symposium. Dit vindt plaats in het Atrium, Oud Kerkhof 11, te Sneek. Vanaf 10.00 uur ben je van harte welkom. De toegang is gratis. In verband met de catering wordt vooraf aanmelden op prijs gesteld, dit kan via de website www.deskulp.nl middels het inschrijfformulier of via info@deskulp.nl.

De openingsrede wordt verzorgd door Prof, Dr. in de oncologie Manon Huizing. Zij is zeer betrokken bij haar patiënten en heeft recent het boek “passie voor de patiënt, werken met kanker” uitgebracht.

Sprekers, informatiestands en speed-daten

In de grote zaal wordt doorlopend door diverse sprekers betrouwbare informatie gegeven inzake: Re-integreren binnen je werk/ Lymfoedeem, hoe kom ik weer lekker in mijn vel/ Psychosociale hulpverlening/ Seksualiteit bij kanker/ Lymfe-en borstreconstructies en Chemobrain. Hiernaast staan in de vrije inloopruimte informatiestands die je de hele dag kunt bezoeken en is er de mogelijkheid te kunnen speed-daten (stel de vraag die je bezighoudt) met professionals.

Skulp-café

In het Skulp-café is er een luisterend oor, tijd voor een bakje koffie en kunt u genieten van de muziek van “It Matters”. Het volledige programma vindt u op de website www.deskulp.nl en/of de facebookpagina.