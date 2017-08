Sneker Weerman: Weer een beetje zomer

Sneek – Het weer ziet er een stuk rooskleuriger uit dan we de laatste dagen gewend waren. Het blijft de eerste dagen droog, het zonnetje is er aardig bij en de temperatuur gaat in de lift. Ook de wind is vrij rustig vandaag en morgen. Dit hebben we te danken aan een hogedrukgebied welke met de kern over ons land trekt.

Vandaag is het zonnetje erbij, ook drijft er dunnen sluierbewolking over. De wind is meest zwak uit het noordwest tot noordoosten, de temperatuur 21 graden in de stad.

Vannacht eerst vrij helder, minimumtemperatuur 11 graden. Boven de weilanden kan zich een mistbank vormen.

Morgen meer bewolking, het zonnetje zien we ook, temperatuur 21 graden. De wind noordoost tot oost, zwak, af en toe matig.

Woensdag zien we bij een zuidoostelijke wind de temperatuur naar een zomerse 25 – 26 graden stijgen. Het zonnetje schijnt, ook ontstaat er stapelbewolking.

De dagen daarna weer wat koeler, 20 tot 22 graden en wordt de kans op een bui weer wat groter.