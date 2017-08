Reisgids voor streekproducten: Foodtocht door Friesland

Sneek – Afgelopen week is het boek Foodtocht door Friesland van Gitte Brugman verschenen. Het boek is een reisgids langs producenten én afnemers van streekproducten, zoals restaurants. In november 2016 verscheen al de Engelstalige versie “A Slow Food Guide to Friesland”.

Met het verschijnen van dit boek is een eind gekomen aan de Foodtocht door Friesland van Gitte Brugman. De tocht begon met de veelgelezen restaurantrecensies die ze vanaf 2009 voor de Leeuwarder Courant schreef met Edzard Delstra en Brenda de Zwaan van Stenden Hogeschool. Nieuwsgierig geworden naar de leveranciers achter die gerechten, zette ze de Foodtocht voort met bezoekjes aan producenten van streekproducten en aan allerlei evenementen die met eten en food te maken hebben. Zo kwam ze langs kaasmakers, bierbrouwers, geitenmelkers en hertenhouders, maar bezocht ze ook het NK ielrikjen en ging ze mee op zoek naar wilde kruiden en op een vissersboot.

Voor het boek is Friesland ingedeeld in zes regio’s: De Kleistreek, de Greiden, de Marren, de Wâlden, de Wadden en de stad Leeuwarden en omgeving. Van elke regio wordt eerst de eetcultuur belicht, waarna een tiental portretten volgen van bedrijven op het gebied van food: met name producenten van streekproducten en restaurants. Speciale aandacht is er voor de dwarsverbindingen tussen de bedrijven: bij de restaurants staan verwijzingen naar hun leveranciers en bij de leveranciers staan verwijzingen naar hun afnemers, en naar bedrijven waar ze mee samenwerken. De ligging van de bedrijven is per regio aangegeven op overzichtelijke kaarten, zodat de gebruiker van de gids makkelijk zelf een route kan samenstellen.

Na het verschijnen van deze Nederlandse editie zal in 2018 ter gelegenheid van Culturele Hoofdstad een speciale editie van zowel de Engelse als en de Nederlandse gids uitkomen. Het boek is een ware ontdekkingsreis naar nog onbekende plekken op de culinaire kaart van Friesland. Een ideaal cadeauboek en een inspirerende gids voor fiets- en autotochten door Friesland. Het boek kost €19,50 en is te koop in de (internet)boekhandel en in de webshop van Wijdemeer.