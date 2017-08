Expositie Offingawiersters in Dorpshuis

Offingawier – In het kader van Tsjerkepaad zijn het kerkje en ook het dorpshuis van Offingawier omgetoverd tot sprankelende expositieruimtes met schilderijen van Offingawierster Ann van der Marel en beelden van dorpsgenote Marij de Roos.

Temidden van dorpsgenoten is het mooie kerkje, dat uit 1335 stamt, de favoriete locatie voor Ann om te exposeren. Ann heeft in Friesland licht en ruimte gevonden en werkt het liefst in de buitenlucht. In verschillende jaargetijden legt ze de omgeving van Offingawier treffend vast in gevoelige olieverfschilderijen. Op een hete zomerdag, met de neus vol geur en stof van het geschudde hooi. Of in de winter bij -4 C. de Sylskrite schetsen om later in de warmte van het atelier uit te werken. In Bergen laat ze zich inspireren door de schilders van weleer, maar blijft meer impressionist dan expressionist. Ook de tuin is een inspiratiebron voor Ann.

In dorpshuis De Wier is het thema van de schilderijen van Ann “Zee en strand” . Deels in groot formaat, met veel aandacht voor strandlopertjes. Je ligt op je buik voor een rij slapende vogels of je waant je in de branding tussen rondscharrelde strandlopertjes, waarbij het water rond je enkels spoelt.

In het dorpshuis staan ook de beelden van dorpsgenote Marij de Roos. Zij maakt krachtige beelden in Braziliaans speksteen, serpentijn, albast en kiwi. Marij laat zich inspireren door de natuur. Behalve in beelden komt haar veelzijdigheid naar voren in raku objecten, glaswerk, sieraden en handgehaakte kleden.

Plaats: Hervormde Kerk Offingawier en Dorpshuis De Wier.

Adres: Fiifgeawei 6 en 9, 8626 GA Offingawier

Data: 19 augustus t/m 10 september zaterdag en zondag van 13.00 uur – 17.00 uur.