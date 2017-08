Vanmiddag SKS titanenstrijd op Sneekermeer

Sneek – Als er een ding zeker is na negen wedstrijden (waarvan één ongeldig) in het SKS kampioenschap, dan is het wel dat de skûtsjes ten aanzien van snelheid steeds dichter bij elkaar zijn gekomen. Langweer denkt daar anders over maar dat wordt na het kampioenschap ‘uitgevochten’. De twee grootste kanshebbers op de kampioenswimpel in top van de mast lijken Grou (24,8 punten) en verrassend, Heerenveen (27,8 pnt). Met op iets meer afstand de Sneker Pan (32,7 pnt), gevolgd door Lemmer(37 pnt).

Debutant Sytze Brouwer zeilde een prachtige serie resultaten bij elkaar met een zesde plaats als aftrekwedstrijd en twee dagoverwinningen in de Baai van Lemmer als kers op de taart. De jonge, dit jaar op de Gerben van Manen debuterende, schipper had als doelstelling om in ieder geval in het linker rijtje van het klassement te eindigen en overtreft zijn eigen verwachtingen en die van de hele skûtsjewereld dus ruimschoots. Hij zal voor de hoogste trede van het podium Douwe Azn Visser van Grou drie plaatsen achter zich moeten houden en zal daar een behoorlijke klus aan krijgen, want Douwe Visser veroorloofde zich alleen in de eerste week op het Sneekermeer bij Terherne een ‘uitglijder’ met een 11e plaats en gaat nog steeds met drie punten voorsprong aan de leiding van het klassement.

De Sneker Pan zeilde met name in de eerste week van het kampioenschap te wisselvallig en heeft daarmee een achterstand van een kleine acht punten op koploper Grou. Met de vernieuwde mast, het nieuwe zeil en de nieuwe zwaarden kwam de wedstrijdenreeks om het SKS kampioenschap eigenlijk net even te vroeg, zo verklaarde Douwe Jzn Visser voor de strijd van 2017. Ook broer Albert Visser op het Lemster skûtsje maakt met 37 punten nog kans op eremetaal. Het wordt dus, hoe dan ook, een spannende finale vanmiddag op het Sneekermeer.

Volgens de weer voorspellingen, zie ook de verwachting van Sneker Weerman Dirk van der Meer, blijft het grotendeels droog met een (kleine) kans op een bui en een temperatuur die rond de 20 graden schommelt. De wind komt uit het zuidwesten, is matig, af en toe op het Sneekermeer krachtig. Mooi skûtsje-finale-weer dus.