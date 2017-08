Eerste Friese jonge zeearend verlaat het nest

Eernewoude – De eerste broedpoging van de zeearenden in De Alde Feanen is succesvol. Het in juni geboren zeearend-jong is na een aantal testvluchten onlangs uit het nest gevlogen. De beheerders van It Fryske Gea vinden de situatie nu dusdanig veilig dat ze officieel met het nieuws naar buiten treden.

Onervaren ouders

Het is niet vanzelfsprekend dat zo’n eerste broedpoging succesvol verloopt. Meestal moeten onervaren zeearend-ouders eerst nog oefenen. Uit het verslag van een oplettende omwonende blijkt dat het mannetje nogal onhandig is in het vangen van prooien. Het jonge vrouwtje kan dit gelukkig beter en heeft daarom de grootste rol in het voeden van het zeearend-jong.

Waardering voor omwonenden

Het nieuws van dit broedgeval was al eerder uitgelekt. Veel natuurliefhebbers hadden het jonge paartje al gespot en wachtten op een nestje. Toen er vervolgens bewakingscamera’s verschenen in De Alde Feanen, was het één plus één is twee. Het nieuws van een zeearend-nest veroorzaakt doorgaans enorme belangstelling. Hierdoor is de kans groot dat zo’n kwetsbare broedpoging verstoord wordt. It Fryske Gea is de omwonenden daarom erg dankbaar dat zij de rust in acht hebben genomen.

Zeearend indicatie voor schoon water

It Fryske Gea ervaart de komst van de zeearend als een bekroning op het beheer van Nationaal Park De Alde Feanen. Het bewijst dat het moerasbeheer zijn vruchten afwerpt en dat er voldoende vis en schoon water is. Als er een zeearend in dit natuurgebied broedt, dan geeft dit aan dat alle lagen uit de voedselketen goed werken en er dus veel meer dier- en plantensoorten profiteren van de goede omstandigheden in het natuurgebied.