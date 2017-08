Liefdevol optreden Rock Kerkdienst U2two

Sneek- Oude tijden herleefden vanmiddag in Sneek. Zoals de Prediker al verkondigt: Er is niets nieuws onder de zon! Was het jaren terug dat het Leger des Heils op Leeuwenburg het evangelie verkondigde tijdens de Sneekweek, als opwarmer voor het Slotconcert in de Looxmagracht was er vanmiddag een sprankelend optreden van U2two. Samen met de coverband ging ds. Jan Andries de Boer voor tijdens een openluchtdienst met als thema ‘Liefde’. En die was er vanmiddag! Onder prachtige weersomstandigheden genoten de duizenden op de wal van de speciale rockdienst.

De organisatie, in handen van o.a. de gezamenlijke kerken in Sneek doe er goed aan om een dergelijke dienst volgend jaar te herhalen. Rockdominee Jan Andries de Boer beschikt over een charisma om U tegen te zeggen. Net zo als zijn Sneker collega’s in de Heer, pastoor Peter van der Weide en ds. Wouter Bandstra, die aan het begin ook een klein aandeel in de dienst hadden door het openingswoord en het openingsgebed uit te spreken. De zanger van de U2 begaf zich op een gegeven moment zelfs in een bootje over het water, tussen de mensen. Heel heel lang geleden was er ook al eens zo’n iemand die dat deed terwijl Hij het evangelie verkondigde…

Terug naar het Leger des Heils dat dus ooit met zang en tamboerijn het evangelie bracht. Vanmiddag stond een eigentijdse Heilssoldaat ds. De Boer te swingen op de muziek van een meer dan voortreffelijke U2 coverband. Ook jaren geleden konden de mensen al hun gaven schenken en ook nu was er de mogelijkheid om bij te dragen in de kosten van het concert. En om helemaal in stijl te blijven: het rolletje KING pepermunt ging ook rond!

Wonderen bestaan nog: Love comes to town zong BB King samen met U2! Mooiere afsluiting van de Sneekweek krijgen we niet! Chapeau voor alle organisatoren!