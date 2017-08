Sneek wint na spannende wedstrijd op De Fluessen

Elahuizen – Op de drukste dag van het jaar in Elahuizen had de wedstrijdcommissie alles prima voor elkaar. Klokslag twee uur lagen de dertien skûtsjes startklaar op De Fluezen, maar de wind was nergens te bekennen. En dus volgde uitstel van de wedstrijd. De wind bleek gekrompen van noordoost naar west en daardoor moest ook de wedstrijdbaan worden verlegd. Ondanks deze wisselende omstandigheden wist Douwe Jzn. Visser zijn tweede dagoverwinning met De Sneker Pan te behalen. “Leuk, maar ik heb er hoofdpijn van”, vertelde de schipper. “Als die wind zo onzeker is, word je zelf ook onzeker. Maar dit geeft de burger weer moed. Bêst genôch!”

Om drie uur klonk het 10-minutenschot en kon de wedstrijd alsnog van start. Akkrum, Woudsend en d’Halve Maen kozen een positie onderin de startlijn, terwijl Lemmer en Heerenveen bovenin bij het startschip startten. Pieter Ezn. Meeter (Akkrum) nam direct de leiding, verrassend gevolgd door Teake Klaas van der Meulen (Woudsend).

Bij het ingaan van de tweede route zette De Sneker Pan, van de vijfde plaats naar voren gescharreld, de aanval in op Woudsend en bij de boei kon de regerend kampioen de leiding overnemen. De top drie van het klassement had vandaag een mindere dag. Terwijl koploper Sneek in het ene voordewindse rak zeilde, zeilde hekkensluiter Langweer in het andere. Op de finish scheelde het maar liefst twaalf minuten. Johannes Hzn. Meeter (Huizum) was inmiddels opgestoomd naar de derde plaats en zette de aanval in op Woudsend. Maar op datzelfde moment kreeg Teake Klaas van der Meulen een gunstige vlaag en kwam hij zelfs weer in de buurt van de koploper. In plaats van verdedigen kon hij in de aanval.

Sneek wist toch als eerste de bovenboei te ronden en liep vervolgens richting de finish weer uit. Woudsend was dik tevreden met de tweede plaats. Een mooie opsteker voor het Woudsender team. De derde plek voor Huizum betekende opnieuw de vlag in top. Súdwesthoek leek een constante wedstrijd te zeilen, maar verspeelde in het laatste rak nog drie plaatsen en finishte uiteindelijk als elfde, vóór Leeuwarden en Langweer.

Jaap Lzn. Zwaga (Langweer) kwam met de protestvlag over de finish. Dit betrof een situatie met Akkrum vanwege niet vrijvaren in een aanvaringsgebied. Dit protest werd toegewezen en dus dertien punten voor Akkrum.

Wedstrijduitslag

Schipper Plaats Pt. Extra Pt. 1 Douwe Jzn. Visser Sneek 0.9 0 2 Teake Klaas van der Meulen Woudsend 2 0 3 Johannes Hzn. Meeter Huizum 3 0 4 Klaas Westerdijk Drachten 4 0 5 Gerhard Pietersma Earnewâld 5 0 6 Sytze Brouwer Heerenveen 6 0 7 Douwe Azn. Visser Grou 7 0 8 Albert Jzn. Visser Lemmer 8 0 9 Jeroen Pietersma Drachten 9 0 10 Auke de Groot Stavoren 10 0 11 Willem Uzn. Zwaga Leeuwarden 11 0 12 Jaap Lzn. Zwaga Langweer 12 0 13 Pieter Ezn. Meeter Akkrum 13 0

Klassement:

Bron Vrij naar SKS