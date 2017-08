Meer mensen aan het werk in Súdwest-Fryslân

Sneek- Het aantal mensen met een baan blijft groeien in Súdwest-Fryslân. “Een bemoedigende ontwikkeling”, zegt wethouder Maarten Offinga van economische zaken.

Anderhalf jaar geleden, aan het einde van 2015, was nog 11,2 procent van de beroepsbevolking in Súdwest-Fryslân zonder betaald werk. Sindsdien is de daling ingezet, naar 7,2 procent halverwege dit jaar, zo blijkt uit de gemeentelijke Arbeidsmonitor per 30 juni 2017. Precies een jaar geleden was de werkloosheid nog boven de 10 procent.

De gemeente heeft met het programma ‘Operatie Werk’ fors ingezet op het verlagen van de werkloosheid, memoreert Offinga. “Ons doel is kraakhelder”, zegt hij. “We willen dat 95 procent van onze inwoners die werk kunnen doen, in 2020 ook echt aan de slag zijn, voor ten minste 15 uur per week. Anders gezegd: niet meer dan 5 procent werkloosheid in de gemeente.”

Bij dit streven wordt de gemeente geholpen door de huidige economische ontwikkelingen. “Zo nuchter moeten we wel zijn”, stelt Offinga. “De aantrekkende economie geeft de werkgelegenheid in onze gemeente een extra stimulans.”

Ook positief is de eerste voorzichtige daling van het aantal mensen in de bijstand. Dit is mede het gevolg van het Actieplan Uitstroom, oordeelt wethouder Stella van Gent. “Met dit plan begeleiden we mensen in de bijstand naar werk, en dat doen we intensiever en pro-actiever dan voorheen.”

Wat het aantal mensen in de bijstand hoog houdt is de toestroom van het aantal vergunninghouders. Van Gent: “De praktijk leert dat deze mensen vaak lang in de bijstand zitten en moeilijk aan werk kunnen komen.” Om ook hierin verbetering te brengen stemt de gemeente alle thema’s voor deze categorie – van huisvesting naar gezondheid, en van taal en scholing naar werk – beter op elkaar af. “Al moeten we ons wel realiseren dat we niet meteen het volgende kwartaal al resultaten zullen zien”, aldus Van Gent. “Het blijft een kwestie van langere adem.”