Die-hard hardcore: Terror en Cornored in Bolwerk Sneek

Sneek – De zomerstop van poppodium Bolwerk wordt onderbroken door een show van Terror, een van de betere “snelle, harde en straight to your face” hardcore acts uit Amerika die moeiteloos in de voetsporen kan treden van Hatebreed. Terror bestaat uit David Wood (bass), Scott Vogel (zang), Nick Jett (drum), Martin Stewart (gitaar) en Doug Weber (gitaar).

Het tweede album One with the Underdogs is meer dan 40.000 keer over de toonbank gegaan. Vele succesvolle albums later, kwam in 2010 Keepers of the Faith uit en in 2013 Live By The Code. In 2009 vielen verschillende bands uit het noorden uiteen om een nieuwe band te beginnen; Cornered. Aangezien toen gare punkrock en slappe metalcore hoogtij vierden, hadden ze maar 1 doel: hardcore maken. Dit deden ze met hun goed ontvangen demo uit 2009 waarop al snel de eerste Europese tour met Deal With it volgde. In een korte tijd poepte de band er een full length en een stel singles en splits uit. Enkele hoogtepunten waren een volledige Amerikaanse tour, shows met Obituary en Sepultura en het laatste banduitje.

In 2015 werd Sudden Death uitgebracht, de release waar de band zes jaar naar toe had gewerkt. In een nieuwe bezetting kwam de band terug om te laten zien hoe hardcore zonder opsmuk en poeha klinkt. In 2016 is de nieuwe 12″ Maxi HATE MANTRAS uitgebracht op Strength Records en vervolgens een split met Backfire.