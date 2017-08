Swinging Sneek op 26 augustus

Sneek- Ieder jaar op de laatste zaterdag van augustus sluit Sneek het zomerseizoen swingend af met Swinging Sneek. Zaterdag 26 augustus zal het centrum van Sneek vanaf 14.00 uur ’s middags in het teken staan van live muziek. Met ’s middags een uitgebreide muziekprogramma op de Marktstraat en ’s avonds door de hele stad muziek terrassen en live muziek in bijna alle cafés met vrij entree is het een goede reden om lekker het centrum in te gaan, te gaan stappen, uit eten te gaan en plezier te hebben!

Middagprogramma

Vanaf 14.00 uur begint het middagprogramma in de Marktstraat met een act van de special dancers, gevolgd door een optreden van MELROSE. Deze populaire band staat inmiddels al jaren aan de top. Waar deze band ook speelt, iedere keer weer weten ze te verrassen met een spectaculaire show. Diverse ‘gastartiesten’ komen voorbij in de show van Melrose. De komische verkleedpartijen en het geweldig repertoire vallen bij jong én oud in de smaak. Het kan Melrose niet gek genoeg. Melrose zal ook ´s avonds optreden en wordt deze middag om en om afgewisseld met SMÛK. Deze Rock coverband uit Sneek heeft een breed pop/rockrepertoire met een onvermoeibaar enthousiasme.

Binnen het repertoire worden grote rockhelden van vroeger en nu ruim vertegenwoordigd; oa Herman Brood, John Mayer of Led Zeppelin maar ook de Nederlands- en Engelstalige hits van eigen bodem blijven niet achter. Zo komen ook nummers van De Dijk, Anouk en Van Dik Hout langs en is SMÛK, met de nieuwe aanwinst (beroeps)toetsenist Sjoerd Hiemstra bereid om elk nummer te laten klinken zoals het is!

Avondprogramma

Het avondprogramma start om 21.00 uur met live muziek op diverse muziekpleinen, maar ook in heel veel cafés in de binnenstad wordt live muziek ten gehore gebracht en de entree is overal gratis. Op het podium in de Marktstraat wisselen de eerder genoemde band Melrose af met een dj en saxofoon en Jelle B. Jelle B treedt al jarenlang met veel succes op in Nederland en ver daarbuiten. Oorspronkelijk afkomstig uit het Friese Dokkum heeft hij ondertussen al vele harten van mensen uit het hele land veroverd. Als 16 jarige belandde hij op het terras met gitaar, en sindsdien heeft Jelle niets anders meer gedaan dan muziek maken. Jelle speelde op grote festivals, trad op voor de militairen in Afghanistan, speelde in Chicago en reisde vorig jaar met o.a. Mark Rutte naar India in Mumbai te spelen voor duizenden Indiërs. Overal waar hij het podium betreedt ontstaat meteen een geweldige sfeer en hij weet hier als geen ander, met slechts zijn stem en een gitaar, op in te spelen.