Swingende stad Sneek ook een beetje zichtbaar bij ONS Sneek

Sneek– ONS Sneek heeft dinsdagavond 8 augustus (stappersavond in de Sneek-Week) een uitstekende herstart gemaakt (na een paar weken rust) met een 0-3-overwinning op stadgenoot SWZ BOSO SNEEK. Onder slechte weersomstandigheden leverden beide teams een respect afdwingende prestatie door er een (met name in de eerste helft) leuke, en zo-af-en-toe swingende wedstrijd van te maken. Gaandeweg de wedstrijd bleek ONS Sneek toch iets verder te zijn dan SWZ BOSO SNEEK. Men wist elkaar beter te vinden, was wat creatiever dan de thuisclub, en wist iets gemakkelijker te scoren. De 0-3 zege was dan ook verdiend. Al moet (evenals bij de vorige oefenwedstrijden) het betrekkelijke van de prestatie in één adem worden genoemd. Het is nog maar: oefenen.

Een tegenvaller voor de aanwezige toeschouwers én voor de organisatie was, dat de wedstrijd niet op het hoofdveld kon worden gespeeld. Door de zware regen was het veld niet bespeelbaar en moest worden uitgeweken naar één van de bijvelden. Gewapend met de nodige parapluies volgden toch nog behoorlijk wat toeschouwers de verrichtingen van hun favorieten. Zij zagen, dat in de eerste minuten gastheer SWZ BOSO SNEEK meteen het initiatief nam en ONS Sneek in de verdediging drong. Maar het offensief was slechts van korte duur. Al na 9 minuten kreeg Curty Gonzales bij een snelle uitval van ONS Sneek een kans. Maar keeper Klaas Boersma maakte op dat moment zijn schot nog knap onschadelijk. Drie minuten later zou het toch 0-1 voor de gasten worden. Jelle de Graaf bereikte op creatieve wijze Patrick Amels, die schoof de bal door op Curty Gonzales, en met een harde pegel passeerde Curty vervolgens de SWZ BOSO SNEEK-keeper: 0-1. ONS Sneek nam vervolgens het initiatief van de thuisclub over.

En, terwijl de regen ietsje minder hard neerplensde toverden de oranjehemden een aantal fraaie acties op het kunstgras. Opvallend was de samenwerking op het middenveld tussen de youngsters Jelle de Graaf en Tim Oosterbaan enerzijds, en Michael Lanting anderzijds. De laatste was zelf geregeld in het spel betrokken, maar ook voortdurend sturend aanwezig. En dat werkte goed! Het was Jelle de Graaf die in de 20e minuut een splijtende dieptepass losliet op spits Patrick Amels. Patrick liep uitstekend door, en met veel zelfvertrouwen passeerde hij keeper Klaas Boersma voor de tweede maal: 0-2. Eigenlijk was de wedstrijd (achteraf gezien) toen al gespeeld, tenminste wat het resultaat betreft. SWZ BOSO SNEEK, met centraal op het middenveld: oud-ONS Sneek-speler Harvey de Boer, slaagde er niet echt in de bakens te verzetten. En, wanneer Curty Gonzales een minuut na de 0-2 ook de derde treffer voor ONS Sneek had laten aantekenen was het helemaal geen wedstrijd meer geweest. Maar zijn voortreffelijke bal verdween opnieuw in de armen van de keeper in het SWZ-doel.

In de tweede helft klaarde het, na opnieuw een stortbui, wat het weer betreft duidelijk op. En konden degenen die zich in het gewoel van de viering van de SNEEK-WEEK wilden mengen hun plannen toch nog uitvoeren. Het spel op het veld werd er niet beter op, mede door de vele wissels aan beide zijden. Maar het is goed, dat veel spelers speelminuten krijgen. En het was duidelijk te zien, dat er bij ONS een aantal spelers ‘op de deur kloppen’ en voor een basisplaats willen gaan. In de 74e minuut werd het uiteindelijk nog 0-3. Jan Dommerholt (inmiddels ingevallen) scoorde op aangeven van Johannes Hoekstra (een andere invaller). Daarmee onderstreepten de oranjehemden hun overwicht-tot-dan-toe. In het laatste kwartier probeerde SWZ BOSO SNEEK nog een ere-treffer te maken. En bijna lukte dat in de laatste 5 minuten ook nog. Maar óf de richting was niet zuiver óf keeper Volken Huisman stond succes voor de thuisclub in de weg. Het bleef daarom bij 0-3.

Basisopstellingen:

SWZ BOSO SNEEK:

doel: Klaas Boersma; achter:Martijn Zwaga-Jordy Torenbeek-Han Miedema-Kevin Huitema midden: Leon de Vries-Harvey de Boer-Wesley Tankink-Kadir Usta;voor: Gerben Visser-Wytze Veenstra

ONS Sneek:

Doel: Volken Huisman;achter: Frits Dantuma-Lars Dommerholt-Klaas de Vries-Gustavo van der Veen;midden: Jelle de Graaf-Michael Lanting-Tim Oosterbaan;voor: Fabian Stevens-Patrick Amels-Curty Gonzales

Verslag : Jan van der Veen

Bron: O.N.S.-site

Foto: Jan Dommerholt, archief Henk van der Veer