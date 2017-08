Sneekweek 2017 – Historische Hardzeildag

Sneek – Om 9:00 was de eerste start van de 202e hardzeildag. Er werd gestart op baan H Zuid West met een wind van rond de twaalf knopen. Vandaag is een spannende dag, omdat hardzeildag tegelijkertijd valt met het SKS Skûtsjesilen op Terhorne. De meningen op het eiland zijn verdeeld, maar de zeilers zijn blij dat ze starten en een hele wedstrijd varen.

Hardzeildag was weer een bepalende dag. In één derde van de klassen is de winnaar nu bekend. Vijf mensen winnen het blauwe bord opnieuw, waaronder Kees de Vries en Frans van Schellen in de Spanker. In acht klassen is er ten opzichte van vorig jaar een nieuwe winnaar. Bij onder andere de 16m2, Optimist B, 2.4 mR, en de Efsix zijn nieuwe prijswinnaars. In de Efsix winnen Marc en Pascal Meijer in de 2055. Marc is nog aan het herstellen van een periode ziek zijn, maar zijn zoon vroeg hem na de winst in 2013 toch mee. Samen waren ze goed voorbereid door middel van trainingen. Ze zijn erg blij met de winst, zeker nadat Marc vandaag met de harde wind toch merkte dat het zwaar zeilen is als je herstellende bent. In de 16m2 zijn Klaas ’t Hoen en Brechtje van der Werf onverslaanbaar. Als Sneekweek koppel varen ze nu voor het eerst samen de wedstrijden samen in de 16m2. Zij voer vorig jaar nog in de Vaurien en hij in de Regenboog. Dit jaar winnen ze samen in de 16m2.

Op het water was het even spannend, maar het verliep soepel aldus de stand-by. ’s Ochtends was er een lichte wedstrijdspanning te voelen op het eiland. “Hardzeildag met de Skûtsjes op één dag, gaat dat wel goed?” Toen de regen plaats maakte voor zon liep ook het Starteiland langzamerhand vol. De Putkapel kwam de bezoekers weer voorzien van muziek. Toen alle boten op tijd gefinisht waren maakte de wedstrijdspanning plaats voor ontspanning.

Voorzitter van het organisatiecomité Afke de Goede blikt terug op een fantastische hardzeildag. “Als je je een droomscenario kunt voorstellen, dan is dit het. Alles ging goed, we hebben ongeveer tien minuten uitstel gehad. De laatste finish was ook prachtig op tijd. Zo hadden de Skûtsjes ruim de tijd om in te zeilen. De planning was goed en het is helemaal volgens schema gelopen. Het is geweldig verlopen, volgend jaar waarschijnlijk weer.”

Bron: KWS (Tekst: Femke Visch // Foto’s: Eize Hoekstra)