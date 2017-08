Wispelturige wind op vierde dag Sneekweek

Sneek – Uitstel, uitstel en nog eens uitstel. Wat begon als een heerlijke dag met wind, eindigde in een trieste regendag met weinig wind. Tot de eerste vier klassen ging het goed. Zij zijn op tijd gestart op baan C oostnoordoost. Klasse vijf, de Olympiajol silver, startte en werd vervolgens weer teruggeroepen. De wind was steeds aan het draaien waaruit een uitstel voor onbepaalde tijd volgde.

Na een klein uur uitstel ging klasse vijf dan toch van start, dit op baan B noordoost. Nadat de klasse 18, de Schakel, gestart was, volgde er weer een korte periode van uitstel. Na vijf minuten uitstel is klasse 19, de Vrijheid, van start gegaan op baan C. De wind draaide op dat moment en weer was er uitstel. Klasse 20, de Top, ging om half twee van start op baan D oost. Na de J22, klasse 29, veranderde de baan van baan D weer terug naar baan C. De laatste klassen vanaf klasse 30, de 30m2, zijn dan ook allemaal gestart op baan C oostnoordoost.

Regen en windstil

Op het water gaan verschillende verhalen. De een gaat “even rusten, want daar is het nu toch de tijd voor” tijdens uitstel. De ander baalt ervan. De eerst gefinishte klassen hebben het vandaag droog gehouden. Toch begon het halverwege de middag te regenen en zakte de wind er helemaal uit tijdens de finish van de 30m2 en de G2. Tot slot kwam de Pampus klasse als laatste over de finish na een wedstrijd van bijna drie en een half uur.

Terugblik met de wedstrijdleider

Beer van Arem: “Als vanouds weer begonnen om half acht met de weersvoorspellingen, maar die was voor vandaag niet echt goed. De wind zou tussen noordwest en oost waaien, dus die voorspelling was erg slecht. Ik kreeg nog een extra voorspelling van Piet Paulusma, hij vertelde dat we moesten pakken wat we pakken konden die ochtend. ’S Middags zou er regen komen met een grote kans dat de wind eruit zou zakken. De wind zakte er inderdaad helemaal uit, dus we keken naar een afkorting bij boei negentien. Toen lagen de velden zover verspreid van elkaar dat de eerste van de Pampus klasse al om de boei was. Ook bij de andere klassen was de eerste al om boei vier heen. Op dat moment kun je niks meer, dan liggen de velden zo ver uit elkaar. Ik ben erg blij dat dit niet bij de jeugdklassen gebeurd is, want volwassenen houden het makkelijker vol om even af te zien, want het was wel afzien.”

202e hardzeildag

Op de 202e hardzeildag start de eerste klasse om 9:00. Beer van Arem voorspeld dat er weer gewoon wind is. Echt veel uitstel kan er niet bijkomen, omdat om 16:00 ’s middags de SKS Skûtsjes gaan starten op Terhorne. “Het moet gewoon zo goed mogelijk lopen en als er wind is dan loopt het ook goed. Een keer een valse start, dat is niet anders. Dan raken we ook niet gestrest.“

